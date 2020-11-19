В какой-то марле вихрем ворвалась в квартиру врач: Как сходил с ума от COVID-19 известный «морж» Виталий Панасюк из Бердска. История из первых уст

Сильного и выносливого аквайс-спорсмена инфекция «согнула в дугу». Он не ел и не спал четыре дня. Считает, что понадобится месяц, чтобы восстановиться.

Даже такого выносливого человека, как Виталий Панасюк, сбил с ног COVID-19



Перенес COVID-19 известный морж из Бердска Виталий Панасюк.

Еще 25 октября Виталий был бодр и полон сил. На очередной тренировке в воде температурой в 2 градуса аквайс-спортсмен проплыл 1200 метров. Через пару дней ему поплохело.

-Почувствовал себя плохенько. Неприятное ощущение, в голове неприятно, температура, кашель мерзкий, такого никогда не было. Пропало обоняние. Самое главное — пропал вкус. Мы все любим покушать. И мы едим, потому что пища кажется вкусной. Я это понял, когда болел. Я не мог есть. Потому что жуешь что-то безвкусное. Не ел несколько дней. Сон пропал. Четыре дня не спал, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 ноября Виталий Панасюк.

Было так плохо, что Виталию пришлось вызвать врача.

-Прибежала врачиха. Она меня знает. Когда-то я у нее наблюдался. Прямо налетела, вся в какой-то марле, увешана чем-то там, с чемоданом. Залетела, как вихрь в квартиру, не дала мне ничего сказать. Я громко спросил про тест, а она сказала, что делают его только тем, кому свыше 65 лет. Остальное даже спросить не успел. Назначила антибиотик. А он у меня оказался. Предполагал, что может понадобиться, поэтому закупил у знакомой аптекарши. И врач убежала.

Виталий уверен, что заразился от брата. Вместе они и лечились. Пили назначенный антибиотик неделю. Потом болезнь начала отступать. Вернулись вкус и обоняние.

-Меня спрашивают: ты не делал тест, почему уверен, что переболел коронавирусом. Но я же на свете живу не 15 лет. Я болел гриппом и простудой нечасто, но прекрасно помню ощущения от того и от другого. А это третье. Ощущения другие — более мерзкие и неприятные. Болячка неприятная — край. Особенно неприятно, что она волнообразная. Потому что при гриппе и простуде когда начинаешь выздоравливать, выздоравливаешь и все. А это нет. То хуже, то лучше, то хуже, то лучше. Меня спасло то, что у меня очень сильные легкие. Бьет по легким, бьет по психике, по голове бьет. Крыша едет, с ума сходишь. Так как я человек сверхбодрый, у меня были проблемы со сном. Мне нужно сильно уставать и не нервничать, чтобы хорошо спать. А я не мог спать несколько дней. По психике сильно бьет.

Виталий рассказал, что он стал причиной заболевания четырех человек: матери, отца, сестры и ее подруги. Отказывался с ними встречаться, так как знал, что болен, но мама настояла.

-Надо было бы мне настоять, а я не настоял, дурак, не надо было мне делать этого. Как не парадоксально, родители, несмотря на возраст, болели слабее, чем я. Есть такая версия, что этому послужила прививка от гриппа. Частично ослабила это дело. Родители пожилые. Я страшно волновался за них. Но теперь они выздоровели. Удивительно, мне сказали, что тесты делают только тем, кому за 65, а родителям — только тем, у кого воспаление легких. Следующий этап, наверное, тесты делают только при вскрытии.

Аквайс-спортсмен до сих пор чувствует себя неважно. Говорит, что ощущения, как после избиения. На последней тренировке смог проплыть только 100 метров. Даже с собакой не может пробежаться. Регулярно стучал в «мешок» немеренно, сейчас после минуты-двух устает. Очень много спит, по 10-12 часов в сутки. Считает, что до полного восстановления организма потребуется не менее месяца.

-Мама моя категоричный человек, она уверена на 100%, что мы переболели ковидом. Но мы не делали тесты ПЦР и на антитела. Поэтому могу дать только 90%. Это показатель того, что врачи это прекрасно видят. Они же не дураки. Мне врач замерила сатурацию, увидела, что показатель высокий и плюнула сразу: если ты болеешь, то легко. Значит кислородного голодания не будет, воспаления не будет. Антибиотики жри и иди подальше. В принципе, это правильное их поведение, ведь масштабы пандемии такие, что если каждым заниматься, они просто не смогут спасти тяжелых. Врачи, поставленные на сортировку, которые бегают по вызовам, они просто определяют легких и тяжелых. Тяжелыми, наверное, занимаются по-другому. Если каждым заниматься, медицина загнется.

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