Мэром Бердска может стать не только Шестернин: Условия подачи заявок и конкурса по выбору главы города

Сесть в мэрское кресло разрешено любому, прошедшему конкурсный отбор. Но претендент должен не только соответствовать требованиям и ответить на вопросы теста без шпаргалок, но и понравиться бердским депутатам.

Через месяц станет известен новый хозяин "серого" дома Бердска

Через неделю, 26 ноября, истекает срок полномочий мэра Бердска. Уже на следующий день бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию и дадут старт выборам нового градоначальника. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» председатель горсовета Владимир Голубев, 27 ноября депутаты объявят о конкурсе на замещение вакантной должности главы города и выберут 4 представителя в состав конкурсной комиссии.

Стать мэром можем любой при соблюдении определенных условий:

отсутствие судимости,

дееспособность,

собственная программа развития муниципального образования.

До конкурса допускаются граждане России, достигшие 21 года.

Не допускаются экс-мэры, отстраненные от должности приказом губернатора.

Официально выдвижение кандидатов, например, партиями или губернатором не предусмотрено. То что «своего человека» не будет выдвигать глава Новосибирской области Андрей Травников он подтвердил в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск».

-Федеральным законом №131 не предусмотрена возможность выдвижения кем-либо кандидатов на должность главы муниципального образования, в том числе и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Граждане Российской Федерации самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, - сказано в официальном ответе губернатора.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;



2) две фотографии размером 3х4 см;3) собственноручно заполненную и подписанную анкету;4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в Бердске);

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;

другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку гражданина, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае избрания главой городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом президента Российской Федерации;

11) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

13) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Подделка не пройдет

Документы представляются кандидатом лично. Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно будет в администрации Бердска, вероятно, у секретаря. Время приема документов объявят дополнительно после внеочередной сессии, которая запланирована на 27 ноября. 5 лет назад, когда в Бердске впервые выбирали главу по такой схеме, заявки от кандидатов на должность мэра принимали 15 дней.

Желающим участвовать в конкурсе стоит учесть, что на сбор всех справок может уйти не один день.

Конкурсная комиссия проверит достоверность представленных каждым кандидатом документов в том числе запросами в различные службы и организации. На это понадобится еще пару недель. Поддельная справка или недостоверные сведения являются поводом снять кандидата с «выборов».

По предварительной информации, прием документов от желающих стать мэром Бердска начнется 4 декабря. Сколько времени продлится конкурсный отбор, зависит от числа претендентов на высшую муниципальную должность, отметил Голубев. Но он полагает, что уже 25 декабря 2020 года возможно будет провести сам конкурс — тестирование кандидатов и выбор главы из тех, кто наберет наибольшее количество баллов.

Финалистов должно быть не менее двух. Из них тайным голосованием депутаты выбирают на сессии того, кто будет управлять Бердском до 2025 года.

Экзаменуют, как на ЕГЭ

По информации «Курьер. Среда. Бердск», тест из 30 вопросов для конкурсантов на должность главы города составят с Минюсте по Новосибирской области. В каждом вопросе будет по 4 варианта ответа. Наличие вопросов с развернутым ответом не предполагается.

Потенциальных мэров проверят на знание Конституции РФ, Бюджетного и Земельного кодексов, федеральных и региональных законов, методов противодействия коррупции, законодательства в сфере госзакупок, Устава области и города и иных нормативно-правовых актов. Задание не составит большого труда для тех, кто имеет опыт во власти. А вот остальным претендентам придется подучить все законные и подзаконные акты.

Конкурсная комиссия не будет заниматься составлением экзаменационных заданий. То есть, члены комиссии до самого дня испытаний не узнают, что ждет кандидатов. Только в день тестирования коллегиальный орган получит конверты с «ключами» - правильными ответами.

Конверты будут запечатаны. Их можно вскрыть только при проверке уже выполненных заданий. Это очень похоже на принципы ЕГЭ для школьников. Однако в зале, где кандидатам в мэры предстоит сдавать экзамен, будет 10 наблюдателей. Перед началом экзамена кандидатов попросят сдать мобильные телефоны. Никаких шпаргалок, никаких справочных материалов. Обысков на входе не предвидится. Зато будет жесткий контроль. Тестирование проходит в закрытом режиме и длится порядка полутора часов.

Успешно справившиеся с тестом пройдут дальше — на этап собеседования, по итогам которого только два или три кандидата дойдут до финала — тайного голосования на сессии депутатов.

5 лет назад, когда выборы мэра Бердска по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14 (позже один сошел с дистанции). Из них по итогам тестирования на голосование оставили троих, набравших максимальное количество очков.

Тогда захотели сесть в кресло бердского мэра безработный бывший офицер ФСБ, действующий глава сельсовета, директор КБУ, руководители управляющей компании и НКО, замдиректора ЦМУ и председатель ЖКО, а также чиновники, бизнесмены, пенсионер и даже массажист из санатория в возрасте от 37 лет до 61 года.

Кто хотел стать мэром Бердска в 2015 году

Павел Владимирович Кирдячкин — временно не работает, 39 лет, сдал документы 2 октября, старший офицер ФСБ, в органах не работает с лета 2015 года. Количество баллов — 8

Андрей Владимирович Никулин — глава Совхозного сельсовета Искитимского района, 52 года, сдал документы 13 октября. Количество баллов — 17

Андрей Геннадьевич Михайлов — и. о. главы Бердска, 43 года, сдал документы 6 октября. Количество баллов — 12

Максим Флюрович Совбанов — замдиректора ЦМУ Бердска, 45 лет, сдал документы 9 октября. Количество баллов — 5

Сергей Викторович Овчинников — замдиректора ООО «Надежное потомство», 56 лет, бывший защитник экс-мэра Бердска Ильи Потапова, сдал документы 12 октября. Количество баллов — 10

Дмитрий Юрьевич Алексеев — исполнительный директор ЖКО №39 г. Новосибирска, 45 лет, экс-начальник АТИ Бердска, сдал документы 12 октября. Количество баллов — 13

Игорь Петрович Горобец — заведующий парком культура и отдыха, 47 лет, местный лидер ЛДПР, сдал документы 12 октября. Количество баллов — 9

Андрей Викторович Андрейченко — исполнительный директор ООО «Мостовик», 56 лет, экс-депутат Новосибирского горсовета, сдал документы 12 октября. Количество баллов — 12

Александр Леонидович Гадалкин — массажист ООО «Санаторий «Парус», стоматолог, 37 лет, сдал документы 7 октября. Количество баллов — 12

Сергей Валентинович Елисеев — пенсионер, 61 год, председатель Совета народной власти, сдал документы 13 октября. Количество баллов — 10

Александр Юрьевич Кожин — директор КБУ, 51 год, доктор экономических наук, сдал документы 15 октября. Количество баллов — 27

Николай Александрович Яковченко — директор УК «Вымпел-сервис», 37 лет, сдал документы 15 октября. Количество баллов — 11

Евгений Анатольевич Шестернин — замглавы Центрального округа Новосибирска, 56 лет, сдал документы 15 октября. Количество баллов — 29

____________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.