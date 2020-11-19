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Уронил годовалого сына на лестнице пьяный отец

16:47 19.11.2020 Фото: pexels.com
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Ребенок поступил в больницу с инфицированной раной стопы и травмами головы.

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Пьяный отец уронил годовалого сына на лестнице в Москве

Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, уронил своего годовалого сына на лестнице в Москве. Он оступился на лестнице и упал вместе с сыном. Об этом сообщил в четверг, 19 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Ребенок поступил в больницу с инфицированной раной стопы и травмами головы.

Прокуратура Москвы 18 ноября начала проверку по этому факту. «Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с выявлением телесных повреждений у малолетнего» — сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По данным телеканала, мать ребенка проживает вместе с его отцом, однако они не состоят в браке. Она сообщила, что подвергается физическому насилию, как и сын, со стороны ее сожителя.

Отмечается, что отец ребенка ранее судим.

Во вторник, 17 ноября, мужчина, вернувшись домой, обнаружил тела своих детей в квартире на северо-востоке Москвы. Тела мальчика и девочки лежали на кровати. Следственный комитет подозревает на причастность к преступлению мать малолетних. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух малолетних»).

малолетний пьяный травма
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