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Подали заявку в ВОЗ на сертификацию «Спутник V»

17:17 19.11.2020 Фото: pexels.com
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Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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Вакцины проходят систему оценки

Производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» подали заявку в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сертификацию препарата. Об этом 19 ноября сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Вакцины проходят систему оценки, это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего в своей стране, и в России это произошло, и сейчас мы знаем, что «Спутник» вакцина подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — рассказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, какой вакциной она собирается прививаться, Вуйнович отметила, что всегда использует препарат той страны, в которой находится, поэтому если в момент необходимости она будет в России, то эту процедуру она совершит с использованием российского лекарства.

Накануне Вуйнович заявила, что в ВОЗ оптимистично настроены относительно рекомендации российской вакцины от коронавируса и соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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