Каникулы 2020-2021: Будут ли учиться школьники 31 декабря

продолжительность школьных каникул должна быть не меньше установленной нормы

Новогодние каникулы у россиян начнутся с 1 января и продлятся по 10 января включительно. Министерство просвещения обычно публикует рекомендуемое расписание каникул, в котором учитываются государственные праздники. Но школа может скорректировать этот график. Уже известно сегодня, что продолжительность школьных каникул должна быть не меньше установленной нормы. Для зимних каникул этот промежуток — две недели. В 2020 году минпросвещения рекомендует зимние каникулы в школах с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года. Предположительно, уроков 31 декабря не будет.