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Работа в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей

17:21 19.11.2020
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Центр занятости населения предлагает 52 вакансии горожанам.

% name% title
Предлагается работа
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Уборщик территорий МАДОУ № 22 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Дяченко Наталья Павловна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163		 8(913) 9876277
Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Дворник ООО "Белокаменный" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163		 8(38341) 61112
Учитель (преподаватель) физики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Секретарь руководителя МБУДО ДХШ "Весна" Знание кадрового дела, кадрового делопроизводства, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 15200
до 20000от 15200
до 20000от 15200
до 20000от 15200
до 20000		 8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
Заведующий складом, склад готовой продукции ООО "Здравмедтех-Н" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 35000
до 40000от 35000
до 40000от 35000
до 40000от 35000
до 40000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. от 15500
до 15500от 15500
до 15500от 15500
до 15500от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный бухгалтер МАДОУ № 25 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 35000
до 35000от 35000
до 35000от 35000
до 35000от 35000
до 35000		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Токарь, токарь-универсал ОртоС НОЦ ООО Умение читать чертежи, знание основ механической обработки резанием, знание инструмента и оснастки используемых в работе на токарном и фрезерном станках. от 28740
до 34500от 28740
до 34500от 28740
до 34500от 28740
до 34500		 8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Администратор Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ Навыки работы с ККМ в торговле. общепите. Наличие санитарной книжки от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Заведующий хозяйством, бухгалтерия Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163		 8(38341) 22069
Бухгалтер, материальной группы ООО «Бердский Элеватор» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000		 8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "БЦГБ" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 18000
до 18000от 18000
до 18000от 18000
до 18000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Повар Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000
до 30000от 25000
до 30000от 25000
до 30000		 8(913) 4752272
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Бармен, бармен в ресторан отеля "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 21000
до 30000от 21000
до 30000от 21000
до 30000		 8(913) 0053171
Кухонный рабочий Престиж-Помощь, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 18000
до 20000от 18000
до 20000от 18000
до 20000		 8(913) 4569091
Официант, официант в ресторан отеля "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 19000
до 30000от 19000
до 30000от 19000
до 30000		 8(913) 0053171
Грузчик, отель "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000		 8(913) 4752272
Горничная Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 18000
до 18000от 18000
до 18000от 18000
до 18000		 8(913) 4752272
Заместитель Главный бухгалтер АО "БСТ" Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 60000
до 60000от 60000
до 60000от 60000
до 60000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Инженер, производственного отдела АО "БСТ" Образование (ПГС, гидротехническое строительство). Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 35000
до 35000от 35000
до 35000от 35000
до 35000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Директор технический АО "БСТ" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 80000
до 80000от 80000
до 80000от 80000
до 80000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Повар ООО «Клевер бар» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 28000
до 28000от 28000
до 28000от 28000
до 28000		 8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com
Маляр Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 40000от 20000
до 40000		 9833238760
unola@unola.ru9833238760
unola@unola.ru
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 45000
до 46765от 45000
до 46765		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Заведующий здравпунктом, заведующий кабинетом врач-терапевт ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 60000
до 60000от 60000
до 60000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Грузчик Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 25000от 20000
до 25000		 89133758737
unola@unola.ru89133758737
unola@unola.ru
Врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 50000
до 50000от 50000
до 50000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Газосварщик Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 40000от 20000
до 40000		 8(38341) 27624
unola@unola.ru8(38341) 27624
unola@unola.ru
Конюх ИП Воротников Игорь Вячеславович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 25000от 20000
до 25000		 8(913) 9067310
club.allur@gmail.com8(913) 9067310
club.allur@gmail.com
Водитель автомобиля, кат. с ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие карты тахографа, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 19700
до 19700от 19700
до 19700		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинская сестра, сестринское дело в педиатрии Юнона, ЦСПСиД МБУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".		 от 30000
до 32000от 30000
до 32000		 8(38341) 20880
unona.berdsk@mail.ru8(38341) 20880
unona.berdsk@mail.ru
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, розничная торговля продовольственными товарами ИП Котенева Л.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
опыт работы в супермаркете и с товароучетными программамидобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
опыт работы в супермаркете и с товароучетными программами		 от 20000
до 20000от 20000
до 20000		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь внутридомового газового оборудования ООО "НПП "Сибирский энергетический центр" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000
до 25000от 20000
до 25000		 8(383) 3110889
Учитель-логопед МБОУ ДО "Перспектива" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 16000
до 37000от 16000
до 37000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные
Учитель-дефектолог МБОУ ДО "Перспектива" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 16000
до 37000от 16000
до 37000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Уборщик территорий Школа 13,МБОУ СОШ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычекдобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек		 от 18000
до 18700от 18000
до 18700		 8(38341) 34101
bsk_sh13@mail.ru8(38341) 34101
bsk_sh13@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики, учитель математики и информатики МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Системный администратор МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. от 15163
до 15163		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
вакансия профессия работа
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