Работа в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Уборщик территорий МАДОУ № 22 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.

до 15163от 15163

до 15163от 15163



до 15163 от 15163до 15163от 15163до 15163от 15163до 15163 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Дяченко Наталья Павловна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 15163от 15163

до 15163от 15163



до 15163 от 15163до 15163от 15163до 15163от 15163до 15163 8(913) 9876277

Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 20000от 20000

до 20000от 20000

до 20000от 20000

до 20000

bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666



bkkk@ngs.ru 8(38341) 62810, 8(38341) 43666bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666bkkk@ngs.ru

Дворник ООО "Белокаменный" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 15163

до 15163от 15163

до 15163от 15163

до 15163от 15163

до 15163 8(38341) 61112

Учитель (преподаватель) физики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 25000от 25000

до 25000от 25000



до 25000 от 25000до 25000от 25000до 25000от 25000до 25000 8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Секретарь руководителя МБУДО ДХШ "Весна" Знание кадрового дела, кадрового делопроизводства, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 20000от 15200

до 20000от 15200



до 20000 от 15200до 20000от 15200до 20000от 15200до 20000 8(38341) 23419

vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419

vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419

vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419

vesna_culture@mail.ru

Заведующий складом, склад готовой продукции ООО "Здравмедтех-Н" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 40000от 35000

до 40000от 35000



до 40000 от 35000до 40000от 35000до 40000от 35000до 40000 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru8(383) 2092134

zmt65@mail.ru8(383) 2092134

zmt65@mail.ru8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.

до 15500от 15500

до 15500от 15500



до 15500 от 15500до 15500от 15500до 15500от 15500до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Главный бухгалтер МАДОУ № 25 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 35000от 35000

до 35000от 35000



до 35000 от 35000до 35000от 35000до 35000от 35000до 35000 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Токарь, токарь-универсал ОртоС НОЦ ООО Умение читать чертежи, знание основ механической обработки резанием, знание инструмента и оснастки используемых в работе на токарном и фрезерном станках.

до 34500от 28740

до 34500от 28740



до 34500 от 28740до 34500от 28740до 34500от 28740до 34500 8(38341) 24213

zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213

zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213

zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213

zhmak-1981@mail.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен

до 35000от 15163

до 35000от 15163



до 35000 от 15163до 35000от 15163до 35000от 15163до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен

до 35000от 15163

до 35000от 15163



до 35000 от 15163до 35000от 15163до 35000от 15163до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Администратор Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ Навыки работы с ККМ в торговле. общепите. Наличие санитарной книжки

до 15163от 15163

до 15163от 15163



до 15163 от 15163до 15163от 15163до 15163от 15163до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Заведующий хозяйством, бухгалтерия Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 15163от 15163

до 15163от 15163

от 15163до 15163от 15163до 15163от 15163 8(38341) 22069

Бухгалтер, материальной группы ООО «Бердский Элеватор» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000

до 25000от 25000

до 25000от 25000

до 25000 8(38341) 24289

b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289

b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289

b.elevator-ok@yandex.ru

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "БЦГБ" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 18000от 18000



до 18000 от 18000до 18000от 18000до 18000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Повар Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000

до 30000от 25000

до 30000от 25000

до 30000 8(913) 4752272

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Бармен, бармен в ресторан отеля "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем



до 30000от 21000

до 30000 от 21000до 30000от 21000до 30000 8(913) 0053171

Кухонный рабочий Престиж-Помощь, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 18000

до 20000от 18000

до 20000от 18000

до 20000 8(913) 4569091

Официант, официант в ресторан отеля "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 30000от 19000

до 30000от 19000

от 19000до 30000от 19000до 30000от 19000 8(913) 0053171

Грузчик, отель "борвиха" Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 25000

до 25000от 25000

до 25000от 25000

до 25000 8(913) 4752272

Горничная Солди ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 20000от 20000

до 20000от 20000

до 20000

borvihabuhg@mail.ru8(983) 1263030



borvihabuhg@mail.ru 8(983) 1263030borvihabuhg@mail.ru8(983) 1263030borvihabuhg@mail.ru

Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 18000

до 18000от 18000

до 18000от 18000

до 18000 8(913) 4752272

Заместитель Главный бухгалтер АО "БСТ" Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 60000

до 60000от 60000

до 60000от 60000

до 60000



kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru 8(38341) 21360, 8(38341) 31107kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107kadri.bst@mail.ru

Инженер, производственного отдела АО "БСТ" Образование (ПГС, гидротехническое строительство). Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 35000

до 35000от 35000

до 35000от 35000

до 35000

kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

8(38341) 21360, 8(38341) 31107kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Директор технический АО "БСТ" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 80000

до 80000от 80000

до 80000от 80000

до 80000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Повар ООО «Клевер бар» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 28000от 28000



до 28000 от 28000до 28000от 28000до 28000 8(913) 4716051

cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051

cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051

cleverpubberdsk@gmail.com

Маляр Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 40000от 20000

до 40000

unola@unola.ru9833238760

9833238760unola@unola.ru9833238760

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 45000

до 46765от 45000

до 46765 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Заведующий здравпунктом, заведующий кабинетом врач-терапевт ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 60000

до 60000от 60000

до 60000

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

8(38341) 26656ok@bcgb.ru8(38341) 26656

Грузчик Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 25000от 20000

до 25000 89133758737

unola@unola.ru89133758737

unola@unola.ru

Врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 50000

до 50000от 50000

до 50000

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

8(38341) 26656ok@bcgb.ru8(38341) 26656

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Газосварщик Юнола ФММ,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 40000от 20000

до 40000 8(38341) 27624

unola@unola.ru8(38341) 27624

unola@unola.ru

Конюх ИП Воротников Игорь Вячеславович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 25000от 20000

до 25000

club.allur@gmail.com8(913) 9067310

8(913) 9067310club.allur@gmail.com8(913) 9067310

Водитель автомобиля, кат. с ГБУЗ НСО "БЦГБ" Наличие карты тахографа, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 19700

до 19700от 19700

до 19700 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинская сестра, сестринское дело в педиатрии Юнона, ЦСПСиД МБУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".

до 32000от 30000

от 30000до 32000от 30000 8(38341) 20880

unona.berdsk@mail.ru8(38341) 20880

unona.berdsk@mail.ru

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, розничная торговля продовольственными товарами ИП Котенева Л.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

опыт работы в супермаркете и с товароучетными программамидобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

опыт работы в супермаркете и с товароучетными программами от 20000

до 20000от 20000

до 20000

berdskcum@yandex.ru8(913) 7478867, 8(38341) 21428

8(913) 7478867, 8(38341) 21428berdskcum@yandex.ru8(913) 7478867, 8(38341) 21428

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь внутридомового газового оборудования ООО "НПП "Сибирский энергетический центр" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 20000

до 25000от 20000

до 25000 8(383) 3110889

Учитель-логопед МБОУ ДО "Перспектива" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем от 16000

до 37000от 16000

до 37000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Контактные данные

Учитель-дефектолог МБОУ ДО "Перспектива" добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

до 37000от 16000

от 16000до 37000от 16000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Уборщик территорий Школа 13,МБОУ СОШ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Без вредных привычекдобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Без вредных привычек от 18000

до 18700от 18000

до 18700

bsk_sh13@mail.ru8(38341) 34101

8(38341) 34101bsk_sh13@mail.ru8(38341) 34101

Учитель (преподаватель) математики, учитель математики и информатики МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. от 18000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru