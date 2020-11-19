Работа в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей

|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик территорий
|МАДОУ № 22
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Дяченко Наталья Павловна
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163
|8(913) 9876277
|Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Дворник
|ООО "Белокаменный"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163
|8(38341) 61112
|Учитель (преподаватель) физики
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Секретарь руководителя
|МБУДО ДХШ "Весна"
|Знание кадрового дела, кадрового делопроизводства, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 15200
до 20000от 15200
до 20000от 15200
до 20000
|8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
|Заведующий складом, склад готовой продукции
|ООО "Здравмедтех-Н"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 35000
до 40000от 35000
до 40000от 35000
до 40000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Кристалл,АНО СК
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|от 15500
до 15500от 15500
до 15500от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Главный бухгалтер
|МАДОУ № 25
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 35000
до 35000от 35000
до 35000от 35000
до 35000
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Токарь, токарь-универсал
|ОртоС НОЦ ООО
|Умение читать чертежи, знание основ механической обработки резанием, знание инструмента и оснастки используемых в работе на токарном и фрезерном станках.
|от 28740
до 34500от 28740
до 34500от 28740
до 34500
|8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|"Совкомбанк" ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен
|от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|"Совкомбанк" ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы. Профиль образования не важен
|от 15163
до 35000от 15163
до 35000от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Администратор
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|Навыки работы с ККМ в торговле. общепите. Наличие санитарной книжки
|от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Заведующий хозяйством, бухгалтерия
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 15163
до 15163от 15163
до 15163от 15163
|8(38341) 22069
|Бухгалтер, материальной группы
|ООО «Бердский Элеватор»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000
|8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru8(38341) 24289
b.elevator-ok@yandex.ru
|Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, отделение скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 18000
до 18000от 18000
до 18000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Повар
|Солди ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 25000
до 30000от 25000
до 30000от 25000
до 30000
|8(913) 4752272
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бармен, бармен в ресторан отеля "борвиха"
|Солди ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 21000
до 30000от 21000
до 30000
|8(913) 0053171
|Кухонный рабочий
|Престиж-Помощь, ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 18000
до 20000от 18000
до 20000от 18000
до 20000
|8(913) 4569091
|Официант, официант в ресторан отеля "борвиха"
|Солди ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 19000
до 30000от 19000
до 30000от 19000
|8(913) 0053171
|Грузчик, отель "борвиха"
|Солди ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 25000
до 25000от 25000
до 25000от 25000
до 25000
|8(913) 4752272
|Горничная
|Солди ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 20000от 20000
до 20000от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Мойщик посуды
|Престиж-Помощь, ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 18000
до 18000от 18000
до 18000от 18000
до 18000
|8(913) 4752272
|Заместитель Главный бухгалтер
|АО "БСТ"
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 60000
до 60000от 60000
до 60000от 60000
до 60000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Инженер, производственного отдела
|АО "БСТ"
|Образование (ПГС, гидротехническое строительство). Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 35000
до 35000от 35000
до 35000от 35000
до 35000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Директор технический
|АО "БСТ"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 80000
до 80000от 80000
до 80000от 80000
до 80000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Повар
|ООО «Клевер бар»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 28000
до 28000от 28000
до 28000
|8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com8(913) 4716051
cleverpubberdsk@gmail.com
|Маляр
|Юнола ФММ,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 40000от 20000
до 40000
|9833238760
unola@unola.ru9833238760
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|Наличие действующего сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 45000
до 46765от 45000
до 46765
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Заведующий здравпунктом, заведующий кабинетом врач-терапевт
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 60000
до 60000от 60000
до 60000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
|Грузчик
|Юнола ФММ,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 25000от 20000
до 25000
|89133758737
unola@unola.ru89133758737
unola@unola.ru
|Врач ультразвуковой диагностики
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|Наличие действующего сертификата, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 50000
до 50000от 50000
до 50000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Газосварщик
|Юнола ФММ,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 40000от 20000
до 40000
|8(38341) 27624
unola@unola.ru8(38341) 27624
unola@unola.ru
|Конюх
|ИП Воротников Игорь Вячеславович
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 25000от 20000
до 25000
|8(913) 9067310
club.allur@gmail.com8(913) 9067310
|Водитель автомобиля, кат. с
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|Наличие карты тахографа, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 19700
до 19700от 19700
до 19700
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра, сестринское дело в педиатрии
|Юнона, ЦСПСиД МБУ
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Наличие сертификата "Сестринское дело в педиатрии".
|от 30000
до 32000от 30000
|8(38341) 20880
unona.berdsk@mail.ru8(38341) 20880
unona.berdsk@mail.ru
|Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, розничная торговля продовольственными товарами
|ИП Котенева Л.А.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
опыт работы в супермаркете и с товароучетными программамидобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
опыт работы в супермаркете и с товароучетными программами
|от 20000
до 20000от 20000
до 20000
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru8(913) 7478867, 8(38341) 21428
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь внутридомового газового оборудования
|ООО "НПП "Сибирский энергетический центр"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 20000
до 25000от 20000
до 25000
|8(383) 3110889
|Учитель-логопед
|МБОУ ДО "Перспектива"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 16000
до 37000от 16000
до 37000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель-дефектолог
|МБОУ ДО "Перспектива"
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|от 16000
до 37000от 16000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Уборщик территорий
|Школа 13,МБОУ СОШ
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычекдобросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек
|от 18000
до 18700от 18000
до 18700
|8(38341) 34101
bsk_sh13@mail.ru8(38341) 34101
|Учитель (преподаватель) математики, учитель математики и информатики
|МАОУ СОШ № 4
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Системный администратор
|МАОУ СОШ № 4
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Работа в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей
17:21 19.11.2020
Центр занятости населения предлагает 52 вакансии горожанам.
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