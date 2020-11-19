Ударил 24 раза по голове металлическим ключом пьяного друга глухонемой в Новосибирске

Кроме того, обвиняемый похитил из одежды потерпевшего мобильный телефон марки «Хонор 10» стоимостью 30 тысяч рублей.

В Новосибирске глухонемой мужчина признан виновным в убийстве своего знакомого

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю Дзержинского района Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемый, являющийся глухонемым, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился совместно с тремя ранее знакомыми мужчинами, которые также являлись глухонемыми, в одной из квартир Дзержинского района Новосибирска, где они совместно распивали спиртное. В процессе распития между обвиняемым и одним из мужчин возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял в шкафу металлический разводной ключ, после чего нанес им не менее 24 ударов по голове потерпевшего. От полученных травм последний скончался на месте.

Кроме того, обвиняемый похитил из одежды потерпевшего мобильный телефон марки «Хонор 10» стоимостью 30 тысяч рублей.

После совершения убийства злоумышленник вместе с находившимися в квартире очевидцами совершенного преступления приняли меры к сокрытию следов преступления, а именно замыли следы крови и вывезли тело потерпевшего на территорию ПКиО «Заельцовский», где закопали в лесном массиве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: nsk.sledcom.ru