По новым правилам посчитают больничные и пособия, решил Мишустин

Сегодня пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого дня — за счет средств Фонда социального страхования.

Правительство поменяет порядок выплаты больничных и пособий матерям

К 2022 году выплаты больничных, пособий по беременности и родам будут выплачиваться напрямую из Фонда социального стразования. Они будут оформляться автоматически, на электронной основе.

С 2022 года правительство введет новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, сообщил премьер Михаил Мишустин. Трансляцию заседания правительства ведет «Россия 24».

Они будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

- С 2022 года такую практику распространим на всю страну, — Более того — перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно, — рассказал премьер министр.

Сейчас для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого дня — за счет средств Фонда социального страхования. Если страховой стаж работника составляет менее пяти лет, то ему выплачивают больничный в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет страхового стажа — 80%, от восьми лет — 100%.

Выплаты по материнству включают в себя пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Первые сейчас выплачиваются застрахованным женщинам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам (или 70 дней после усыновления). Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, оно выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.