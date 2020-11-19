Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области

Препараты для амбулаторного лечения уже поступили в регион, разработан регламент доставки медикаментов, сообщил глава минздрава Хальзов.

Министр Хальзов доложил о ситуации с коонавирусом в Новосибирской области

Сегодня, 19 ноября, будет подписан приказ об обеспечении лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Полностью разработан регламент, лекарственные препараты будут выдаваться медицинскими работниками непосредственно на дому. Первые препараты уже поступили, ожидается, что с завтрашнего дня эта система заработает, заявил в четверг министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией, министр отметил, что коечного фонда в регионе достаточно, оборачиваемость коек соответствует поступлению пациентов в стационары – и в области, и в городе Новосибирске.

По данным оперативного штаба на утро 19 ноября в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19. 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 657 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 856 680 тестов на коронавирус.