Всполошились после издевательств над детьми в туббольнице Новосибирска власти: и воспитателей добавили, и школу сделают

За недавний период в регионе произошел ряд ЧП, среди которых – жестокое обращение с детьми в областной туберкулезной больнице. Это крайне резонансная ситуация, находящаяся на особом контроле регионального правительства.

Было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать

Правительство Новосибирской области внедряет новые практики организации работы с детскими лечебными учреждениями – чтобы не допустить повторения инцидента, произошедшего в детской туберкулезной больнице и качественно изменить условия работы с детьми, находящихся на длительном лечении в медицинских и социальных стационарах. Актуальные вопросы и пути их решения обсудили 19 ноября в Правительстве региона на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области.

Заседание прошло под руководством заместителя губернатора, председателя комиссии Сергея Нелюбова. «За недавний период в регионе произошел ряд чрезвычайных происшествий, связанных с детьми, среди которых – жестокое обращение с детьми в областной туберкулезной больнице. Это крайне резонансная ситуация, находящаяся на особом контроле. Важно провести комплексную работу, осуществлять выездные проверки и другие необходимые мероприятия, исключить формализм, реализовывать работу на практике, на местах.

Ситуация должна быть кардинально изменена, меры направлены на повышение качества условий. Необходимо системно изучить ситуацию во всех детских лечебных учреждениях региона, где дети находятся на длительном пребывании, проанализировать условия по обучению, воспитанию, организации досуга, извлечь нужные уроки и принять эффективные решения», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Как отметил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов, уже принят ряд мер, среди которых – увольнение заведующей филиалом, понижение в должности ряда ответственных сотрудников, а также корректировка штатного расписания. В настоящий момент увеличен персонал по уходу за детьми. Среди других мер – вопросы профилактики профессионального «выгорания» в коллективе, постоянная работа психолога с коллективом.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отметил, что со стороны министерства будет оказано содействие администрации лечебного учреждения в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций для создания комфортных условий для пребывания и развития несовершеннолетних в больнице. Дополнительно пригласят экспертов, которые обучат вновь принятых сотрудников лечебного учреждения в части выстраивания коммуникаций с детьми.

При содействии регионального министерства образования будет решен вопрос о получении лицензии на образовательную деятельность для организации процесса обучения школьников. Специально сформированная рабочая группа проведет мониторинг других лечебных учреждений, где дети проходят длительное лечение, и представит предложения по модернизации существующей системы председателю областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшей трансляции новых воспитательных, образовательных и досуговых методик и технологий в медицинских учреждениях, работающих с детьми.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в туббольнице одно медсестра таскала за волосы и швыряла на кровать 3-летнюю девочку, вторая - била 6-летнего мальчика. Обеих уволили, как руководителя медучреждения.