Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выпавшая из окна женщина найдена мертвой

В Калининском районе Новосибирска следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели женщины, сообщила вечером 19 ноября старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

19 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что возле дома по улице Свечникова в Калининском районе областного центра обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

-По предварительным данным, женщина выпала из окна 7 этажа. Личность погибшей установлена. Женщина 1951 г.р., - уточнила Кулешова.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.