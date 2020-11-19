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Ринулись скупать жилье на первичном рынке: Ажиотаж в Новосибирске

19:18 19.11.2020 Фото: Nso.ru
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Более 70% договоров на первичном рынке новосибирцы оформляют с использованием кредитных средств. Рост числа зарегистрированных ДДУ обусловлен в том числе планами по завершению программы льготной ипотеки.

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Ажиотажный спрос на первичное жилье отметили в Новосибирске

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в октябре превысило показатели прошлых лет, сообщило управление Росреестра по региону.

В октябре 2020 г. ведомство зарегистрировало более 4,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 41% выше показателя прошлого месяца (около 3 тыс.) и в 2 раза больше аналогичного периода 2019 г. (около 2 тыс.).

Более 70% договоров на первичном рынке новосибирцы оформляют с использованием кредитных средств.

Рост числа зарегистрированных ДДУ обусловлен в том числе планами по завершению программы льготной ипотеки, считают специалисты Росреестра. Так, в октябре 2020 г. правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 г., соответствующее постановление опубликовано 27 октября.

ДДУ договор ипотек кредит стройка Росреестр
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