Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице

Полицейские обезвредили псов

Жуткая история взорвала социальные сети страны. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», собаки разорвали собственного хозяина в квартире.

Трагедия произошла в городе Октябрьском. 24-летний мужчина был дома один. В квартире находились еще две собаки — его стаффордширский терьер и пес подруги жены — питбультерьер. По непонятным причинам животные набросились на хозяина и буквально разорвали его.

Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Стражи порядка перестреляли собак, а мужчину доставили в больницу, где он скончался. Мнение в соцсетях, как всегда, разделились. Одни говорят об опасности животных, другие защищают собак, якобы, просто так они не нападают, и во всем всегда виноват человек.