19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице

19:00 19.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2

Полицейские застрелили стаффордширского терьера и питбультерьера.

% name% title
Полицейские обезвредили псов

Жуткая история взорвала социальные сети страны. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», собаки разорвали собственного хозяина в квартире.

Трагедия произошла в городе Октябрьском. 24-летний мужчина был дома один. В квартире находились еще две собаки — его стаффордширский терьер и пес подруги жены — питбультерьер. По непонятным причинам животные набросились на хозяина и буквально разорвали его.

Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Стражи порядка перестреляли собак, а мужчину доставили в больницу, где он скончался. Мнение в соцсетях, как всегда, разделились. Одни говорят об опасности животных, другие защищают собак, якобы, просто так они не нападают, и во всем всегда виноват человек.

бультерьер обезвредили собаки стаффордширский терьер хозяин
Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему собаки напали на хозяина?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео: разбомбила автомобиль упавшая бетонная плита на глазах у водителя. Он чудом спасся
19:54 19-11-2020
На видео: разбомбила автомобиль упавшая бетонная плита на глазах у водителя. Он чудом спасся
Украсил матч: Завернулся в плед с тигром защитник ФНЛ
19:29 19-11-2020
Украсил матч: Завернулся в плед с тигром защитник ФНЛ
Путин не уволил пока обвиняемого в растрате 700 млн рублей аудитора СП Меня
19:27 19-11-2020
Путин не уволил пока обвиняемого в растрате 700 млн рублей аудитора СП Меня
Ринулись скупать жилье на первичном рынке: Ажиотаж в Новосибирске
19:18 19-11-2020
Ринулись скупать жилье на первичном рынке: Ажиотаж в Новосибирске
Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице
19:00 19-11-2020
Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице
Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна
18:40 19-11-2020
Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна
Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
18:33 19-11-2020
Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
18:28 19-11-2020
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
18:12 19-11-2020
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
Как в Армении относятся к России, показал опрос
18:00 19-11-2020
Как в Армении относятся к России, показал опрос