Путин не уволил пока обвиняемого в растрате 700 млн рублей аудитора СП Меня

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства в курсе "ситуации с Михаилом Менем".

Путин пока не делал представления об освобождении Меня от должности аудитора СП

Президент России Владимир Путин пока не делал представление Федеральному Собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока такого представления не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли внесено представление президента о досрочном освобождении Меня от должности. При этом Песков подчеркнул, что президент в курсе "ситуации с Михаилом Менем". Пресс-секретарь отказался от других комментариев.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, возглавлявший Ивановскую область в 2005-2013 годах, а с 2013 по 2018 год руководивший Минстроем, был задержан сотрудниками ФСБ и МВД в своем доме в подмосковном поселке Архангельское.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в растрате 700 млн рублей. Как отметили в СК, по этому же делу обвиняемыми проходят бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который возглавил регион после Меня, и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.