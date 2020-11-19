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На видео: разбомбила автомобиль упавшая бетонная плита на глазах у водителя. Он чудом спасся

19:54 19.11.2020 Фото: Скриншот
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Теперь он составляет протокол о ДТП в полиции и планирует судиться с управляющей компанией. Nissan X-Trail был совсем новенький - мужчина даже не успел переоформить в ГИБДД.

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Чудом спасся: бетонная плита раздробила авто на глазах у водителя

Бетонная плита рухнула на авто во Владивостоке, едва не задев водителя
Житель Владивостока чудом избежал смерти, пока чистил свой новый автомобиль. Бетонная плита рухнула в нескольких сантиметрах от него, раздробив машину.

Инцидент произошел утром 19 ноября на улице Нейбута. На кадрах видно, как мужчина счищает снег с припаркованного у подъезда автомобиля. Внезапно он поднимает голову, по всей видимости услышав шуршание сверху. Водитель быстро понял, что через мгновение произойдет ЧП. Он отбежал от машины, в результате чего спасся. Массивная бетонная плита рухнула прямо на иномарку.

Как выяснилось, Nissan X-Trail был совсем новенький - мужчина купил его недавно и даже не успел переоформить в ГИБДД. Более того, возможно, водитель спас не только себя, но и супругу, отправив ее в квартиру.

"Примерно в 11:10 вышли из дома. Сначала отогрели замерзшую дверь. Муж меня отправил за кипятком, а сам остался стоять чистить лобовое стекло подручными средствами", - рассказала супруга.

Теперь мужчина составляет протокол о ДТП в полиции. Пара планирует судиться с управляющей компанией. В организации в свою очередь виновниками обрушения называют недобросовестных провайдеров, которые неправильно закрепили провода и вовремя не убрали с них лед, передает newsvl.ru.


Nissan X-Trail замерз новый автомобиль протокол
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