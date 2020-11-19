"Императорский маршрут" дома Романовых по региону благословил митрополит Новосибирский и Бердский

«Императорский маршрут» пройдёт через Новосибирскую область

Новосибирская область присоединилась к реализации национального туристского проекта «Императорский маршрут». Церемония подписания соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области, Федерального агентства по туризму РФ, Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» состоялась 19 ноября.

Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников, руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова (в режиме ВКС), председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО Анна Громова в присутствии Митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

«Мы видим устойчивый интерес со стороны и новосибирцев, и жителей других регионов к изучению истории своей Родины, своих семей. Интересы очень разнообразны — так же как богата история нашей страны.

Может быть, у нашего региона и не такие богатые туристические традиции как у Золотого кольца, Пскова, Великого Новгорода, но у нас есть на что посмотреть, чем привлечь внимание российских и зарубежных туристов. И мы хотели бы наш потенциал укреплять. Для нас важно присоединение к проекту.

Я благодарю Анну Витальевну, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество за включение Новосибирской области в "Императорский маршрут"», — подчеркнул после церемонии подписания соглашения Андрей Травников.

В рамках реализации соглашения стороны намерены формировать благоприятные условия для создания туристского продукта с целью исторического и духовного просвещения российских и зарубежных граждан на территории Российской Федерации и за рубежом через проект. «Императорский маршрут» включает не только места памяти представителей императорского Дома Романовых, но и дворцы и резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.

Стороны планируют проводить совместную работу по раскрытию роли России в мировом историческом процессе и отражении достижений России в период правления Российского императорского дома.

«Это знаковый день, это особенная радость, потому что двадцатый регион входит в проект. Мы милостию Божьей движемся по пути усиления маршрута. Для нас всегда стратегическим пунктом в плане развития «Маршрута» был Новосибирск. Потому что соседние регионы – Томск, который в своё время стоял во главе губернии, Омск – уже вошли в проект и успешно развиваются.

Обозревая «Императорский маршрут» в Новосибирске, мы понимаем, что при общем благожелательном заинтересованном отношении Андрея Александровича, музейного сообщества, министра культуры, в перспективе у нас — создание новых точек показа», — сказала председатель наблюдательного совета Фонда Анна Громова.

Идея создания национального туристского проекта «Императорский Маршрут» принадлежит Фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который занимался его разработкой с 2011 года. Результатом многолетних усилий по популяризации знаний об истории императорского Дома Романовых стало принятие решения о старте нового национального туристского проекта «Императорский маршрут» на федеральном уровне и подписание в 2017 году соглашения с Министерством культуры РФ о развитии исторического и духовного просвещения в форме историко-культурного туризма.

В 2018 году «Императорский маршрут» объединил девять регионов России: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Псковскую и Кировскую области.

Опорными точками на «Императорском маршруте» стали музеи, открытые Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 2018 году при поддержке Правительств Тюменской и Свердловской областей – это первый в России государственный Музей Семьи Императора Николая II в Тобольске и музей представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске». За два года музеи посетили свыше 100 тысяч человек из России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

В 2019 году к проекту подключились еще десять российских регионов – Брянская, Новгородская, Воронежская, Орловская, Костромская, Калужская области, Ставропольский край, Республики Крым и Татарстан. Новосибирская область стала двадцатым регионом в проекте.

«Мы оказываем всемерную поддержку деятельности Елисаветинско-Сергиевского общества, — отметил Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, — потому что их цель — не просто просвещение, а духовное просвещение. И когда мы говорим об истории нашего Отечества, о великих свершениях, мы, конечно же, говорим и о нравственности, и о благочестии, мы говорим о том, что является фундаментом развития нашей страны.

Сегодняшнее подписание соглашения – это начало множества различных мероприятий, которые послужат на благо нашего Отечества, Сибири, Новосибирской области и Новосибирска».

Отметим, что делегация Фонда ЕСПО будет работать в нашем регионе ещё два дня и посетит место массовых репрессий на территории поселка Ложок в Искитимском районе, примет участие в литии в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, ознакомится с экспозицией музея, посвящённого памяти новомучеников. Во второй день пребывания, 20 ноября, делегация пройдёт по «Императорскому маршруту» в Новосибирске: побывает у памятника Императору Александру III, посетит собор во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Для справки.

Ранее проекты Новосибирской области стали победителями первого федерального конкурса Ростуризма на грантовую поддержку предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма. Представители отрасли региона получат из федерального бюджета 22,6 млн рублей на реализацию восемь проектов туристической отрасли. Реализация проектов позволит возвести модульные гостиницы с инфраструктурой, создать комфортные и безопасные условия для отдыха на природе, а также будет способствовать развитию сельского туризма в Новосибирской области. Также гранты будут выделены на создание информационных систем, навигации и мобильных приложений для туристов. Поддержка будет оказана проектам, направленным на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Совокупный объем вложенных в туристскую инфраструктуру Новосибирской области средств составит порядка 40 млн рублей.

Развитие внутреннего туризма Новосибирской области является одним из приоритетных направлений экономики региона. В 2019 году налоговая отдача отрасли составила 2,8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателей 2018 года. Объем оказанных туристических услуг на территории Новосибирской области в 2019 году достиг свыше 9,6 млрд рублей. Крупнейшими сегментами отрасли в Новосибирской области являются туристские, санаторно-оздоровительные услуги, медицинский туризм.