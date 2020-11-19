В наручниках привели обвиняемого в растрате Михаила Меня: суд избрал ему меру пресечения

Суд запретил аудитору Счетной палаты РФ, которого подозревают в растрате 700 млн рублей, покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Выслушав мнения сторон, суд избрал Михаилу Меню, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 18 января 2021 года", - сказала она.

В пресс-службе уточнили, что Меню запрещено покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, получать и отправлять корреспонденцию, использовать интернет и общаться с определенным кругом лиц. Таким образом, Мень не сможет ходить на работу. Контролировать исполнение наложенных ограничений будет Уголовно-исполнительная инспекция, которая имеет право в любое время, за исключением ночи, беспрепятственно проверять его местонахождение, применять электронные, аудиовизуальные и другие технические средства.

Защита Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными, решение об обжаловании будет принято в ближайшие дни. "Считаем наложенные запреты чрезмерными, решение по обжалованию будет приниматься после обсуждения с моим подзащитным в ближайшие дни", - сказал адвокат Мурад Мусаев.

Срок следствия по уголовному делу Михаила Меня продлен до 18 января 2021 года, следует из материалов уголовного дела.