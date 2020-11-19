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ФСБ нагрянула после скандала со скорыми в минздрав Омской области

21:32 19.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Силовики начали проверку дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона, которая занимается закупками медицинского оборудования. Ее директор дает показания.

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Правоохранительные органы проводят проверку в омском Минздраве после скандала со "скорыми"

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в Министерстве здравоохранения Омской области, глава которого сменился в начале ноября после инцидента с машинами скорой помощи, и в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, которая занимается закупками медицинского оборудования. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного Минздрава.

"Сотрудниками силовых структур проводится проверка в дирекции [по обслуживанию государственной системы] здравоохранения и Министерстве здравоохранения, в рамках которой берутся объяснения с должностных лиц", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве не подтвердили информацию о задержании руководителя региональной дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Виктора Бабикова, который был назначен на эту должность весной Ириной Солдатовой вскоре после ее прихода на пост главы министерства.

В пресс-службе регионального УФСБ ТАСС пояснили, что Бабиков дает показания, причина проверки не уточняется. Местные СМИ связывают действия правоохранительных органов с закупками, проведенными дирекцией и Минздравом за те шесть месяцев, которые их возглавляли Бабиков и Солдатова.

Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов с тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение десяти часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. По итогам расследования инцидента министр здравоохранения региона Ирина Солдатова была отправлена в отставку, ее заменил главврач БСМП № 1 Александр Мураховский.

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