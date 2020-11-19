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Задавил аквариум годовалую девочку в частном детсаду "Смешарики": огласил приговор суд Новосибирска

21:46 19.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директора садика за страдания и травмы ребенка приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев).

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Облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения

Вступил в силу приговор суда в отношении руководителя частного детского сада. Об этом вечером 19 ноября "Курьер. Среда. Бердск" сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Октябрьский районный суд 30 июня 2020 вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя детского сада «Смешарики» Светланы Усольцевой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

В суде установлено, что в 2018 году индивидуальный предприниматель Усольцева на территории Октябрьского района г. Новосибирска открыла частный детский центр-сад для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет.

С июня 2018 года по 29 мая 2019 года в комнате для групповых занятий детей Усольцева разместила на тумбе и не закрепила аквариум (длиной 50 см., шириной 25 см., высотой 35 см.), наполовину наполненный водой. Женщина понимала, что аквариум не закреплен, находится в состоянии неустойчивого равновесия и может быть опрокинут.

29 мая 2019 года в вечернее время аквариум упал на ребенка, из-за чего малолетней, 2018 года рождения, причинены физическая боль и нравственные страдания, а также телесные повреждения (оцениваются как легкий вред здоровью).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности осужденной, которая положительно характеризуется, ранее не судима, наличия смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции приговорил Усольцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев).

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной инстанции, суд отклонил доводы жалоб стороны защиты и потерпевшей стороны.

Новосибирский областной суд 18 ноября 2020 года оставил без изменения приговор (в части квалификации действий осужденной и назначенного ей наказания).

Приговор вступил в законную силу.

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 19 ноября 2020 22:34
Опять задавил?!

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