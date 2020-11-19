Назначать глав минздравов после массовых жалоб по согласованию с Москвой хочет Мишустин

Медики на местах против: Лишь региональное сообщество врачей понимает, кто в состоянии осуществить руководство.

Ужесточить отбора глав региональных минздравов предложил Мишустин

В России хотят изменить процедуру назначения глав региональных Министерств здравоохранения. Насколько это хорошая идея во время пандемии коронавируса, рассказала радио Sputnik директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ужесточить процедуру отбора глав региональных минздравов. На заседании правительства он сообщил, что уже готов законопроект, который обяжет согласовывать кандидатуру главы министерства с федеральным Минздравом.

Причиной появления такого документа Мишустин назвал массовые жалобы на работу глав Министерств здравоохранения во время пандемии коронавируса. По его словам, этих проблем можно было бы избежать, если кандидатуру министра проверяли бы в Москве.

С такой оценкой происходящего не совсем согласна директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она заявила, что во время пандемии не стоит менять правила назначения министров, поскольку это приведет к неразберихе в регионах.

"Минздрав должен разработать те управленческие критерии и профессиональные требования, которыми должен обладать руководитель. Дальше регион должен сам подбирать руководителей, которые знают регион и уже себя каким-то образом проявили. Кроме того, в лучших клиниках сам коллектив выбирает руководителя медицинской организации. В конечном счете это касается и Министерства здравоохранения. Лишь региональное сообщество врачей понимает, кто в состоянии осуществить руководство. Когда варяга назначают, то как минимум год там неразбериха", - пояснила Лариса Попович.

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