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Влетела в дерево и погибла автоледи на Nissan X-Trail в Новосибирске. Ее зажало в искореженной машине

22:37 19.11.2020 Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Достав 43-летнюю женщину из кроссовера, спасатели передали ее врачам скорой помощи, которые констатировали смерть пострадавшей.

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На Дачном шоссе водитель Ниссана погибла, врезавшись в дерево

19 ноября около 19:00 в Заельцовском районе Новосибирска женщина 1977 года рождения, двигаясь за рулём Nissan X-Trail по Дачному шоссе в сторону санатория «Заельцовский бор», совершила выезд на встречную полосу и столкновение с деревом. В результате данного происшествия женщина скончалась на месте, рассказала инспектор пропаганды БДД новосибирской Госавтоинспекции Ирина Кетова.

В момент ДТП девушка находилась в кроссовере одна. После столкновения с деревом её зажало в автомобиле, вызволять водителя из покорёженного транспортного средства пришлось сотрудникам МЧС и МАСС.

Достав женщину из кроссовера, спасатели передали её врачам скорой помощи, которые констатировали смерть пострадавшей.

Она ехала со стороны ТНТ "Лесной" в сторону санатория "Заельцовский бор",  добавили в ГИБДД.

Nissan X-Trail в дерево ГИБДД скончалась столкновение
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