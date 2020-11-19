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Отменяют свидетельства о браке и разводе в России. Только ради торжества оставят

22:48 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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В ближайшем будущем ЗАГСы перейдут на реестровую модель, предусматривающую отказ от некоторых видов бумажных бланков.

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Свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии

Свидетельства о разводе в России скоро перестанут выдавать, а свидетельства о заключении брака могут сохраниться ради торжественности церемонии. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по итогам праздничной коллегии, посвященной 30-летию ведомства.

"ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния) - это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем - переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии", - сказано в сообщении.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, благодаря работе этой системы правительство РФ в текущем году смогло оказать адресную поддержку семьям с детьми. "С коллегами из регионов и Минюста мы оперативно отработали более 77 млн записей, чтобы база была полной, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы родителям не нужно было ходить по кабинетам и доказывать, что у них есть ребенок. Достаточно было просто направить заявление", - приводятся слова Егорова в сообщении ФНС.

бланк брак развод торжества Даниил Егоров ФНС ЗАГС
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