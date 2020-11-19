Закатывает новогоднюю вечеринку за 5 млн рублей в разгар коронавируса МИД России

Загородный клуб "Москоу Кантри Клаб" является филиалом управления по обслуживанию дипломатического корпуса и хочет провести праздник для гостей отеля с соблюдением всех ограничений.

МИД опроверг сообщения о новогоднем корпоративе за пять миллионов рублей

Главное управление по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК) при МИД России опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что для министерства готовится новогодний корпоратив за 5 миллионов рублей - на самом деле эти средства потратят на вечеринку для клиентов гостиницы, управляемой ГлавУпДК.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ГлавУпДК при МИД России якобы планирует отпраздновать Новый год в ведомственном отеле "Москоу кантри клаб" в Подмосковье, несмотря на ограничительные меры.

"Загородный клуб "Москоу Кантри Клаб" является филиалом Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК при МИД России). В соответствии с пунктом 3 технического задания закупочной документации, размещенной на портале "Госзакупки", цель и задача оказания услуг: "Проведение культурно-развлекательных мероприятий в рамках празднования Нового Года и Рождества по тематике "Новый год в блеске металла" для гостей, проживающих на территории филиала ГлавУпДК при МИД МЗК "Москоу кантри клаб", - сообщили РИА Новости в управлении, комментируя информацию СМИ.

"Таким образом, мероприятие проводится для гостей отеля, покупающих путевки, и не является корпоративным мероприятием для МИД России, ГлавУпДК или официальным мероприятием дипломатического корпуса", - добавили в ГлавУпДК.

"Максимальная цена контракта составляет 4 990 833,33 рублей, закупка будет производиться за счет собственных средств предприятия", - указали там.

В ГлавУпДК напомнили, что загородный клуб "Москоу кантри клаб" возобновил прием гостей и оказание услуг в июле в соответствии с постановлением губернатора Московской области.

"Все услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, проводится контроль температуры тела гостей и сотрудников. Уборка номеров проходит по новому регламенту: помимо основной уборки, все поверхности в номерах дезинфицируются с помощью специальных чистящих средств. На территории действует обязательный масочный режим", - пояснили в управлении.

Продажа путевок на новогодний заезд и повседневная деятельность отеля осуществляются с учетом всех требований Роспотребнадзора. В частности, 31 декабря праздник будет проведен с учетом ограничительных мер, действующих в Московской области на дату праздника", - добавили там.

"В случае введения правительством Московской области дополнительных ограничительных мер либо отмены бронирований гостей по причине болезни "Москоу кантри клаб" будет осуществлен возврат денежных средств за путевки в полном объеме", - сообщили в ГлавУпДК при МИД России.