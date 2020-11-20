20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

16:50 20.11.2020 Фото: pixabay.com
8

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".

% name% title
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

- написание текстов,

- посещение мероприятий и проведение интервью,

- фотосъемка,

- поиск тем.

Условия:

- На период пандемии - удаленка, после - в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

- офис в центре города,

- оборудованное рабочее место,

- ЗП оклад + гонорар,

- обучение,

- корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня,  желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем.  Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование. 

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист". 

вакансия журналист
Мнение читателей
2
3
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

"Решающую схватку" за "Северный поток — 2" предсказали в Германии
17:30 20-11-2020
БердскИз-за жалоб жителе отключат горячую воду в 3 домах в Бердске. Адреса
17:29 20-11-2020
Из-за жалоб жителе отключат горячую воду в 3 домах в Бердске. Адреса
БердскПоджоги в 4 утра: Ищет серийного поджигателя киосков с фаст-фудом полиция в Бердске. Возбудили 2 уголовных дела
17:28 20-11-2020
Поджоги в 4 утра: Ищет серийного поджигателя киосков с фаст-фудом полиция в Бердске. Возбудили 2 уголовных дела
БердскКуда исчезли ртутные термометры из Бердска, ответил министр Гончаров
17:20 20-11-2020
Куда исчезли ртутные термометры из Бердска, ответил министр Гончаров
Как изменятся страховые взносы для ИП в 2021 году, сообщила ФНС
17:20 20-11-2020
Как изменятся страховые взносы для ИП в 2021 году, сообщила ФНС
БердскНазвано число заразившихся коронавирусом за сутки на 20 ноября в Бердске
17:19 20-11-2020
Названо число заразившихся коронавирусом за сутки на 20 ноября в Бердске
Летит астероид 2020 VT4 к Земле. Дату приближения назвали ученые
17:17 20-11-2020
Летит астероид 2020 VT4 к Земле. Дату приближения назвали ученые
Подарили шоколадку и завели мотор автоледи росгвардейцы в Новосибирске
17:15 20-11-2020
Подарили шоколадку и завели мотор автоледи росгвардейцы в Новосибирске
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция "Курьер.Среда.Бердск"
17:10 20-11-2020
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция
Заразились неизвестной болезнью более 1000 человек в Сенегале
17:00 20-11-2020
Заразились неизвестной болезнью более 1000 человек в Сенегале