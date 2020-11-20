Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!

Мы производим не только ремонт поломанной техники, но и с радостью поможем вам правильно подключить приобретенный в магазине товар.
Подключение стиральных машин, духовых шкафов, посудомоек и духовых шкафов. Для на не существует никаких сложностей!
Один звонок и уже завтра, а быть может сегодня вся новая техника станет в вашем доме на свои места, стоит только позвонить!
"Юджин-Сервис" подарит вашей технике вторую жизнь!
Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:
г. Бердск, ул. Первомайская, 7А
По любым вопросам Вы можете обратиться по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51
Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск