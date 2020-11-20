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3 опасных ретроградности Меркурия в 2021 году: Как сберечь свои деньги

18:19 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ретроградность Меркурия обычно сулит большие проблемы с финансами. В такие периоды нельзя совершать дорогостоящие покупки.

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Ретроградность планет — не единственная астрологическая опасность

На ретроградность планет астрологи обращают внимание каждый год. Эксперты рассказали о том, в какие периоды 2021 года планеты будут двигаться в обратном направлении и чем это чревато.

Ретроградность планет — не единственная астрологическая опасность. Есть еще затмения, которые хоть и кратковременны, но могут наделать много бед. Однако если заранее знать об опасных днях, можно снизить многие риски и избежать проблем.

Меркурий

В 2021 году Меркурий будет ретрограден три раза:

с 30 января по 21 февраля;
с 30 мая по 23 июня;
с 27 сентября по 18 октября.

Ретроградность Меркурия обычно сулит большие проблемы с финансами. В такие периоды нельзя совершать дорогостоящие покупки. Также астрологи советуют опасаться лжи и притворства. Когда Меркурий движется в обратном направлении, многие люди начинают распускать слухи и сплетни, а еще эта планета в таком состоянии ухудшает нашу память, нарушает планы.

Венера

Вторая планета Солнечной Системы в период ретроградности снижает запасы энергии у людей, наводит смуту в любовной сфере. В 2021 году ретроградность Венеры начнется лишь в самом его конце — 19 декабря. Это значит, что перед новогодними праздниками лучше не ругаться с близкими.

Юпитер

Самая большая и тяжелая планета в периоды обратного движения заставляет людей испытывать проблемы с творческим вдохновением, интуицией. Ретроградный Юпитер делает многих более наглыми, неугомонными или жадными.

Начнется ретроградное движение Юпитера 20 июня, а закончится 18 октября. За это продолжительное время планета успеет побывать в Знаке Водолея и Рыб. Астрологи и эксперты отмечают, что в этот период может произойти много проблем, с каждой из которых лучше разбираться сразу, без отлагательств.

Сатурн

Сатурн будет двигаться в обратном направлении с 23 мая по 11 октября. В данный отрезок времени можно ожидать непредвиденных задержек в финансах, проблем с уверенностью в себе. Особенно это касается людей водных и воздушных Знаков Зодиака. В эти полгода стоит остерегаться токсичных людей, навязывающих свое мнение.

Уран

Уран в 2021 году будет двигаться назад с первого дня до 14 января. Второй раз он станет ретроградным 20 августа и уже не вернется к прямому движению до конца года. Пока данная планета движется назад, у многих людей срываются планы, появляются проблемы и неурядицы во всех сферах жизни. Также в подобные периоды появляется много переживаний.

Нептун

Эта планета развернется 25 июня и станет ретроградной на несколько месяцев. В таком состоянии она продержится вплоть до 1 декабря. Астрологи советуют бороться с апатией, используя специальные заговоры. В это время стоит остерегаться возвращения зависимостей, ухудшения интуиции. Преодолевать трудности будет сложнее, поэтому лучше лишний раз попросить кого-то о помощи, нежели пытаться решить всё самостоятельно.

Плутон

Плутон в астрологии отвечает за коллективную энергию, поэтому в периоды его ретроградности можно ожидать разлада в семье, рабочем коллективе. В 2021 году Плутон будет ретроградным с 27 апреля по 6 октября. За это продолжительное время лучше не допускать сильных ссор и не вступать в конфликты с окружающими. Любые проблемы астрологи советуют решать переговорами и в спокойной обстановке.

Единственной планетой, которая не будет ретроградной в 2021 году, является Марс. Также астрологи отмечают, что самым благоприятным периодом в году станет отрезок времени с 21 февраля по 27 апреля, потому что в это время не будет ни одной ретроградной планеты. Программируйте себя на успех и боритесь с негативными мыслями, чтобы планеты не рушили ваши планы.

Источник: dailyhoro.ru

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