Особое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Важные советы всем Знакам Зодиака

Овнам стоит спланировать свои дела так, чтобы на 30 ноября было как можно меньше запланированных встреч.

Оно будет опасным, но довольно предсказуемым

Лунные затмения — очень неблагоприятные астрологические события. 30 ноября произойдет последнее лунное затмение 2020 года. Оно будет опасным, но довольно предсказуемым. Астрологи дали самые важные советы Знакам Зодиака о том, как подготовиться к этому дню.

Затмение пройдет в Знаке Близнецов. Это значит, что в основном данное явление затронет сферу общения. Астрологи и эксперты в первую очередь советуют помнить о том, как правильно общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от них влияния.

Овен

Овнам стоит спланировать свои дела так, чтобы на 30 ноября было как можно меньше запланированных встреч. Успех ни на йоту не уйдет от тех, кто в этот непростой понедельник будет заниматься чем-то в одиночку.

Телец

Тельцам лучше побороть в себе природную импульсивность и грубость. В такие дни нельзя наживать врагов. Нужно подготовиться к этому дню как следует, отдохнув, очистившись от отрицательных эмоций.

Близнецы

Для Близнецов это будет опасный день, потому что их планы могут срываться в самый неподходящий момент. Подготовка должна состоять из разработки запасного плана для каждого дела. Очень важно проявлять максимальную предусмотрительность во всем.

Рак

Это затмение сделает 30 число самым опасным понедельником уходящего месяца. Ракам к 30 ноября необходимо завершить все начатые дела, чтобы в этот день тревожные мысли не беспокоили их сознание.

Лев

Для Львов большую роль будет играть выбор одежды и амулетов. В этот день стоит пользоваться защитными талисманами — обсидианом, опалом, алмазом или лунным камнем. Очень важно правильно выбрать узор на одежде согласно запланированным делам.

Дева

Девам нужно будет продумать всё до мелочей на этот день. Нельзя рисковать и принимать решения по ходу дела. Выходные перед затмением лучше посвятить подготовке. Как можно больше обязанностей понедельника лучше сделать заранее.

Весы

Все, что будет необходимо Весам, — это изучить утренние ритуалы на успех и везение. Главное — правильно начать 30 ноября, а дальше всё пойдет как по маслу. Тем не менее, осторожность и осмотрительность не помешает.

Скорпион

Скорпионам в лунное затмение в Близнецах ни в коем случае нельзя проявлять негатив, обижаться и завидовать. Подготовка должна включать комплекс мер по избавлению от данных чувств и эмоций. Пять эффективных способов помогут им в этом.

Стрелец

Стрельцам на пути могут встретиться люди, полные желания добиться успеха любым путем. Представителям данного Знака нужно обходить стороной споры и конфликты, чтобы не провоцировать своими действиями таких людей.

Козерог

Козерогам перед затмением Луны стоит расстаться с ненужными вещами. Астрологи считают, что это должно спасти их от плохого настроения и неудач. В такие дни нельзя допускать появления неуверенности и апатии.

Водолей

Эксперты считают, что Водолеям придется много трудиться 30 числа, поэтому их подготовка будет заключаться в правильном отдыхе на выходных. Нужно набраться сил, а для этого придется сменить обстановку.

Рыбы

Рыбам затмение может принести много неприятных встреч с токсичными людьми. Астрологи советуют спланировать всё так, чтобы провести в уединении как можно больше времени. Можно также запланировать на этот день общение с хорошими друзьями.

Большая опасность может ожидать представителей агрессивных Знаков Зодиака. Дело в том, что лунное затмение всегда старается создать такие условия, при которых человеческие пороки могут нанести своим обладателям наибольший моральный урон. Не унывайте 30 ноября и стремитесь к благополучию и внутреннему спокойствию.

Источник: dailyhoro.ru