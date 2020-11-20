Кристина Орбакайте показала подросшую внучку Пугачевой

"Всем от нас теплый привет!", - написала в подписи к снимку Орбакайте.

Кристина опубликовала совместное фото с мужем, Михаилом Земцовым, и дочерью

Певица Кристина Орбакайте опубликовала новое фото. Читай, чтобы узнать больше.

Российская певица Кристина Орбакайте - старшая дочь Аллы Пугачевой, культовой советской артистки. Сейчас Кристине 49 лет, она замужем, воспитывает 9-летнюю дочь Клаву. Старшие сыновья Орбакайте, 29-летний Никита и 22-летний Дени, уже живут отдельно.

16 ноября, Кристина опубликовала совместное фото с мужем, Михаилом Земцовым, и дочерью.

"Всем от нас теплый привет!", - написала в подписи к снимку Орбакайте.

"Добрые, уютные, спокойные, счастливые!", "Вы очень красивая семья, желаю Вам беречь друг друга", "Хорошая семья получилась! Кристина заслужила такое счастье", "Чудесные, светлые такие!", - комментируют фото поклонники Кристины.

Источник: clutch.ua