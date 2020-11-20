Что принято делать в Рождественский пост в 2020 году? Сколько продлиться важный православный пост?

Этот пост еще называют Филипповским или «филиппками»

Как и всегда, в 2020 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января включительно, то есть – сорок дней. Смысл этого сорокадневного воздержания в том, чтобы достойно встретить

Рождество Христово

Этот пост еще называют Филипповским или «филиппками», поскольку заговенье (последний день, когда можно наесться всем, чего душа пожелает) приходится на 27 ноября, день памяти апостола Филиппа. По сравнению с Великим или Успенским постом, «филиппки» не такой уж строгий пост, ведь, за исключением среды и пятницы, а также рождественского сочельника 6 января, верующим можно вкушать рыбу и морепродукты.

Впрочем, Церковь в очередной раз подчеркивает, что истинный пост заключается не столько в воздержании от животной пищи и супружеской близости, сколько в делании добра и прекращении зла, обуздании своего языка, который, как известно, «без костей», в прощении обид, в уплате накопившихся долгов и воздаянии всем людям за оказанную когда-то помощь, в посещении больных и немощных, в утешении попавших в беду, в совместной семейной молитве и частых посещениях Божьего храма. Вообще, неплохо бы в это время внутренне настроиться на мысли о главном, о непреходящих ценностях: о Боге, о бессмертной душе, о взаимоотношениях с любимыми, о своих грехах и об их искуплении. О том, чтобы не обижать друг друга. Также хорошо попробовать почитать по вечерам духовную литературу (хотя бы по чуть-чуть).

Православная Церковь не слишком обременяет верующих жесткими ограничениями в период Рождественского поста. Но важно избегать соблазнов: азартных игр, фривольных развлечений, употребления бранных слов.

Конечно же, Церковью определены обстоятельства, которые позволяют человеку ослаблять Рождественский пост (здесь речь идет, разумеется, не о духовной пище, а о телесной). Это, например, болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, путешествие, воинские обязанности. Также от ограничений, связанных с употреблением животных продуктов питания, освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

А еще Рождественский пост — очень радостный, ведь он приурочен к самому светлому зимнему празднику, что ждет нас впереди.

Источник: kp.ru