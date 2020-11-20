Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года

21 ноября 2020 года - Михайлов день.
В церковном календаре праздников на ноябрь есть важная дата для всех верующих и религиозных людей. Это праздник Михайлов день. И пока наши читатели обсуждают выходные на Рождество-2020, формируя себе планы, мы посвятили нашу статью важному празднику, Михайловому дню. В нашем материале читайте о том, когда празднуют Михайлов день, а также сохраняйте себе трогательные поздравления с именинами Михаила и красивые открытки к этому дню.
Подготовка к Новому году 2020 успешно стартовала, но в череде этих хлопот нельзя пропустить праздник Михайлов день. 21 ноября по новому стилю отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В этот день почитают ангелов и архангелов. Дата для празднования была выбрана неслучайно, а напрямую связана с нумерологией: ноябрь — девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца — указание на "день осмый", в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда. На Руси Михайлов день означал официальное наступление зимы с морозами и снегопадами.
В этот день полноправно можно поздравлять Михаилов с днем ангела. Далее читайте про поздравление с Днем Михаила.
Короткие поздравления с Михайловым днем 2020
Короткие поздравления с Днем ангела Михаила всегда пользуются большим спросом среди пользователей Сети.
Михайлов день пришел к вам в дом,
Пусть мир, достаток будет в нем,
Пусть солнце светит вам с небес,
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
Архангел Михаил — победитель врагов,
С воинами за честь земли стоять готов!
Посланник Бога справедливый,
Высокочтимый, святой, сильный!
В Михайлов день вам сытного стола,
Удача об руку чтоб с вами шла,
Вершите дела добрые, благочестивые,
Пусть семьи будут любящие и счастливые!
***
Михайлов день уж на пороге,
Стремлюсь поздравить я тебя.
Пускай обходят все невзгоды,
Пускай от счастья дом искриться,
Пусть будет радости сполна,
Лишь всё хорошее случится,
А горе — вовсе никогда.
Благополучия желаю
В святой и значимый сей день.
Пусть светлое лишь наступает,
***
Мы в Михайлов день
Провожаем осень,
Зовем в гости зиму,
У неба снега просим.
Закончены работы,
Свадьбы отшумели,
Сделать все успели.
К нам в Михайлов день
В гости приходите,
Радость и веселье
С нами разделите.
***
Михайлов день справляют люди,
Пусть под защитой мощной будет
Архистратига вся семья.
Просите мира и здоровья,
Услышит всех вас Михаил,
Поможет и спасет в несчастье
Он всех, кто верил и любил.
Поздравления Днем Михаила в прозе
Поздравления Днем Михаила прикольные могут быть не не только в стихах, но и в прозе. Своими словами и стильно вы можете поздравить знакомых с Днем ангела Михаила, выбрав из наших поздравлений те, которые лучше всего отражают вашу риторику, и подойдут вашему имениннику.
Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.
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Поздравляю с Михайловым днём. Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелёгких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.
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Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.
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Спешим поздравить мужчин и мальчиков, обладателей милозвучного имени Михаил. Будьте здоровы и счастливы, любимы и талантливы во всем. Желаем Вам, чтобы Золотая Рыбка не раз попадалась к Вам в сети, и желания исполнялись сами собой, как по взмаху волшебной палочки.
Поздравление с именинами Михаила
Также отдельно приводим поздравления с Днем ангела Михаила. Этот церковный праздник призван уважить всех ангелов-хранителей, которые оберегают носителей имени Михаил. Выбирайте из нашей подборки самые красивые стихи с именинами.
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С Днем ангела, Миша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
С днем именин, с прекрасным днем!
Чтоб ангел путь Вам осветил,
Чтоб ночь была Вам нипочем!
Найти желаю Вам любовь,
Чтоб с нею счастье к Вам пришло!
Удача пусть поможет вновь
Мечты найти скорей окно!
***
В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
***
Спокоен, остроумен, незлопамятен,
Хорош собой – все это о тебе.
Ты, Михаил, сегодня празднуешь день ангела,
А этот праздник – важен он в судьбе!
Ты до конца прочти мое послание:
Спешу тебе я, Миша, пожелать,
Тебе легко удалось исполнять!
***
Тепла и мира, друг мой, в твоем доме!
И голубого неба над тобою!
Мы, Мишка, вечность как уже знакомы,
Как будто кровью связаны родною.
Желаю избегать тебе долгов,
Не встретить на пути своем врагов,
А жить не прошлым, только настоящим!
Тебе, я думаю, дружище, повезет!
И ангел охраняет путь-дорогу.
Ведь жизнь всегда хоть один шанс дает,
Что бы прийти к счастливому итогу.
Открытки с Днем ангела Михаила
Поздравление днем имени Михаил не обходится без стильных картинок к празднику. Поэтому мы подобрали открытки с Днем ангела Михаила, призванные сделать именины ваших знакомых Михаилов незабываемыми.
Источник: hochu.ua