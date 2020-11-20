65-летняя Любовь Успенская с перекошенным лицом угодила к психологу

"Последние события в моей жизни - надорвали что-то внутри меня. Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справится с той болью, которая внутри."

Певица, после скандалов с дочерью не подавала виду, что у нее появились внутренние проблемы

Певица обратилась за помощью к психологу, о котором рассказала на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская, 65-летняя певица, после скандалов с дочерью не подавала виду, что у нее появились внутренние проблемы, из-за которых пришлось обращаться к различным специалистам. Недавно певица показала рекламу психолога, которая занималась неким «квантовым разбором».

«Никогда не думала, что обращаюсь к психологу. Но последние события в моей жизни - надорвали что-то внутри меня. Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справится с той болью, которая внутри. От своих коллег и друзей я узнала, что есть такой высокоэффективный метод в работе с человеком - метод квантовой психологии...», - поделилась Успенская. Также на видео было заметно, что лицо певицы стало несимметричным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Однако пользователи Сети отнеслись скептически к тому, о чем шла речь в рекламе: «Видела вчера Ваш прямой эфир. От доброго и светлого не может быть такого состояния, а Вы после этого сеанса плохо себя чувствовал и. Пусть лучше Бог Вас хранит и оберегает, а не мастера разборов и маги… Тогда душевный покой вернется и радость к жизни. А это все только разрушает и губит», «Нет настоящих друзей, подруг и приходится обращаться к психологу, кошмар», «Люба, будьте осторожны! Вы доверчивый человек, дама эта доверия не вызывает!».

Читай также, что по словам Любови Успенской, она бы очень хотела примириться со своей старшей дочерью Татьяной Плаксиной, которая проживает в США, но там угодила в клинику для душевнобольных людей, так как однажды ее застал отец к квартире, когда она в жаркую погоду для чего-то включила обогреватель на полную мощность. Об этом она сообщила, беседуя с Лаурой Джугелия.

«Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти. Говорит: «Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу», - рассказала Успенская о последнем разговоре с дочерью. Однако певица не теряет надежды, что отношения с наследницей однажды наладятся.

Источник: clutch.ua