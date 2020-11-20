7 рекомендаций от доктора Комаровского, которые помогут поднять иммунитет ребенка

Всё, что назначается якобы для поднятия иммунитета, это абсолютный медицинский «развод», это попытка фармацевтического бизнеса удовлетворить ваши потребности помогать ребенку.

Коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни

Многие родители считают, что если давать ребенку витамины, то это поможет поднять иммунитет. Так ли это на самом деле?

На этот вопрос на своей странице в социальной сети ответил врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Всё, что назначается якобы для поднятия иммунитета, это абсолютный медицинский «развод», это попытка фармацевтического бизнеса удовлетворить ваши потребности помогать ребенку. К сожалению, по-нашенски помогать — это значит послать папу в аптеку. Вот производители лекарств и помогают таким образом реализовать эту вашу потребность.⁣

На самом же деле коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни:

* достаточное пребывание на свежем воздухе;

* ненасильственное кормление;

* физические нагрузки;

* оптимизация параметров воздуха в квартире;

* своевременное опорожнение кишечника;

* ограничение контактов с больными детьми;

* обучение родителей искусству правильной помощи при респираторных вирусных инфекциях — вот в этом, собственно, и состоит программа поднятия иммунитета детям любого возраста.⁣

В комментариях к публикации подписчики доктора написали: " лучшее лекарство для иммунитета: мама в мастерскую шить, сын во двор копать грядки, дочь бегать с собакой во круг дома", " У меня есть рекомендация. Перестать поднимать иммунитет и дать психологическое здоровье ", " Нам буквально вчера на приёме прописали фуфломицин - иммуномодулятор.... Хорошая врач прописала((".

Источник: clutch.ua