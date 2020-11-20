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Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 20 - 22 ноября 2020 года

18:50 20.11.2020 Фото: lebedev.ru
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По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН в ближайшие 2 дня ожидается взволнованное магнитное поле.

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

На протяжении 10 дней сильная магнитная буря с 1-10 ноября не давала покоя метеозависимым.

Большинство читателей написали нам о своих проблемах:

-Давление в порядке ,а голова просто разламывается.

-Давление зашкаливало.

-И головная боль и шум в ушах и скачки давления добавляется ещё каустрофобия, сон прерывистый, 1.5- 2 часа состояние побитой собаки.

-Ужасное состояние,активизировалась ещё ВСД, хуже и быть не может ((

-С 1-го ноября ухудшилось состояние:головные бол, скачки АД, дрожь во всем теле, слабость, снизился аппетит....

По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН в ближайшие 2 дня ожидается взволнованное магнитное поле. На графике мы видим, что уже в воскресенье нас ждет магнитная буря, которая вновь может доставить не мало неудобств метеочувствительным людям.

Прежде всего стоит следить за давлением 21-22 ноября и при первых признаках повышения или понижения принимать все необходимые меры. Заваривайте успокаивающие чаи из трав и больше гуляйте на свежем воздухе. Здоровые сосуды = отсутствие метеозависимости.

Так же стоит увеличить количество потребляемой воды и снизить употребление вредной, жирной пищи до минимума, а лучше и вовсе отказаться от фастфудов.

выходные магнитная буря магнитные бури метеозависимость метеозависимые люди
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