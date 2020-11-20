Плюсы и минусы брака с иностранцем

Прежде чем принимать важное решение, необходимо взвесить все "за" и "против"

Некоторые ищут заграничного принца в поисках лучшей жизни, других просто сводит судьба. Но в любом случае мультинациональной паре придется столкнуться с рядом сложностей. Хотя есть в таком браке и преимущества. В чем же плюсы и минусу брака с иностранцем?

Преимущества брака с иностранцем

1. Возможность улучшения своего кругозора: новый язык, традиции, навыки, опыт.

2. В многонациональной семье рождаются дети билингвы: они более развиты, разговаривают на двух языках, что повышает их когнитивные способности.

3. Повышается уровень жизни, при условии, что потенциальный супруг - гражданин развитой страны: наличие социальной страховки и более качественного медицинского обслуживания.

4. Взаимный интерес между партнерами: познание друг друга происходит не только на физическом и эмоциональном уровне, но на культурном, религиозном, политическом и т. д. Иными словами такая пара имеет практически безграничный потенциал сохранения интереса друг к другу.

Недостатки брака с иностранцем

1. Культурный и языковой барьер. Его практически невозможно преодолеть - между партнерами всегда буду отличия, которые в некоторых случаях могут перерасти в непримиримые разногласия: от положения женщины в семье, до взглядов на ведение хозяйства, семейного бюджета и воспитания детей.

2. В случае развода дети вероятней всего останутся с отцом. Ребенок, рожденный в другой стране, автоматически становится его гражданином. Если мать гражданкой этой страны не является, суд вынесет приговор в пользу мужчины.

3. Женщине при переезде в новую страну придется строить свою жизнь буквально с нуля. Конечно, рядом любящий и заботливый человек, но он не сможет удовлетворить все потребности в коммуникации. Семья и близкие друзья, вместе с карьерой и амбициями остаются далеко за границей, что неизбежно вызовет со временем ностальгию и тоску по дому.

Источник: ivona.bigmir.net