20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Как прекратить больные отношения?

23:20 20.11.2020 Фото: pixnio.com
0

В невротических отношениях ты впадаешь в безумие, ты неадекватен, ты зациклен на человеке.

% name% title
15 сентября на Новом канале стартует четвертый сезон реалити «Кохання на виживання»
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Как прекратить больные отношения?Жена Дзюбы подает на разводЕщё 261 новостей

Олег Кензов – ведущий и психолог по образованию – поделился рецептом выхода их созависимых отношений .

ведущий одной из телепередач об отношениях Олег Кензов.

По его словам, большинство пар, пришедших на реалити, состоят в созависимых отношениях, где один или оба страдают и все равно продолжают быть вместе. Олег Кензов и сам когда-то был в таком союзе и знает, как его разорвать.

Лучшее средство для ухода – это ноги, – честно говорит он. – Но иногда, чтобы понять такую простую истину, нужно пройти долгий путь. Знаете, как на английском звучит «влюбиться»? To fall in love. Буквально это впасть в любовь. В невротических отношениях ты впадаешь в безумие, ты неадекватен, ты зациклен на человеке. Созависимость похожа на маятник, который раскачивается в разные стороны. Ты ненавидишь партнера, но в то же время тебя к нему тянет. Я знаю, о чем говорю, ведь переживал это сам. Процентов 60 пар всю жизнь состоят в таких отношениях, рожают детей и, ненавидя друг друга, делят жилплощадь.

Источник: ivona.bigmir.net

ведущий зависимость любовь отношения пара реалити шоу Олег Кензов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы состояли в созависимых отношениях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как прекратить больные отношения?
23:20 20-11-2020
Как прекратить больные отношения?
Депутат порвал портрет Путина, повешенный вместо снятого Пушкина
22:51 20-11-2020
Депутат порвал портрет Путина, повешенный вместо снятого Пушкина
Точный астропрогноз на праздничную субботу 21 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
22:50 20-11-2020
Точный астропрогноз на праздничную субботу 21 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
Замечательные поздравления и история праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2020 года
22:20 20-11-2020
Замечательные поздравления и история праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2020 года
На лжесвидетелей по делу Ефремова о смертельном ДТП возбудили уголовные дела 1
22:19 20-11-2020
На лжесвидетелей по делу Ефремова о смертельном ДТП возбудили уголовные дела
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года
21:50 20-11-2020
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года
Путин предсказал бедность десяткам миллионов человек из-за коронавируса 2
21:30 20-11-2020
Путин предсказал бедность десяткам миллионов человек из-за коронавируса
21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения: История ТВ-ящика
21:20 20-11-2020
21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения: История ТВ-ящика
Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздраве 1
21:18 20-11-2020
Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздраве
Взяла в заложники 10 человек группа вооруженных людей в микрофинансовой организации
21:06 20-11-2020
Взяла в заложники 10 человек группа вооруженных людей в микрофинансовой организации