Как прекратить больные отношения?

В невротических отношениях ты впадаешь в безумие, ты неадекватен, ты зациклен на человеке.

15 сентября на Новом канале стартует четвертый сезон реалити «Кохання на виживання»

Олег Кензов – ведущий и психолог по образованию – поделился рецептом выхода их созависимых отношений .

ведущий одной из телепередач об отношениях Олег Кензов.

По его словам, большинство пар, пришедших на реалити, состоят в созависимых отношениях, где один или оба страдают и все равно продолжают быть вместе. Олег Кензов и сам когда-то был в таком союзе и знает, как его разорвать.

Лучшее средство для ухода – это ноги, – честно говорит он. – Но иногда, чтобы понять такую простую истину, нужно пройти долгий путь. Знаете, как на английском звучит «влюбиться»? To fall in love. Буквально это впасть в любовь. В невротических отношениях ты впадаешь в безумие, ты неадекватен, ты зациклен на человеке. Созависимость похожа на маятник, который раскачивается в разные стороны. Ты ненавидишь партнера, но в то же время тебя к нему тянет. Я знаю, о чем говорю, ведь переживал это сам. Процентов 60 пар всю жизнь состоят в таких отношениях, рожают детей и, ненавидя друг друга, делят жилплощадь.

Источник: ivona.bigmir.net