7 фильмов для просмотра всей семьей в выходные

Какие фильмы лучшего всего посмотреть в семейном кругу

Порой так сложно подобрать хороший фильм для семейного просмотра. В первую очередь, конечно, главное - чтобы лента нравилась младшим членам семьи, но и взрослые не заскучали. Дети все подмечают, они могут тоже потерять интерес к ленте. Дабы этого избежать, учтите мнения ваших деток. Рекомендуем почитать им описание фильмов, просмотреть трейлер, или кратко рассказать своими словами, о чем кино.

ТОП-фильмов в жанре фантастики и фэнтези, о роботах, зверях и об отношениях. Хорошего просмотра!

«Бамблби»

«Бамблби» - игровой фильм, снятый по сюжету оригинального мультсериала «Трансформеры. Генерация 1». Главная героиня – девушка-подросток Чарли попадает на автомобильную свалку для поиска запчастей к отцовской машине. В этом месте она находит старенький желтый Volkswagen Beetle, авто не в лучшем состоянии. Чарли бросает силы восстановить своего «нового друга», но внезапно узнает, что ее любимый Бамблби настоящий трансформер и у него есть незавершенная миссия. В фильме много хороших шуток и смешных сцен.

«Миссис Даутфайр»

Семейная, добрая комедия с Робином Уильямсом. Фильм настоящий кинохит начала 90-х, который до сих пор остается любимым для нескольких поколений. Герой Уильямса актер Дэниел остается без работы, супруга подает на развод. Суд постановил, что Дэниел может видеть своих детей только раз в неделю. Но такой расклад его не устраивает. Но выход нашелся: Дэниел с помощью грима и актерского таланта перевоплощается в домработницу в миссис Даутфайр и устраивается на работу в собственный дом. Теперь его задача, чтобы его не разоблачили.

«Август Раш»

Воспитанник детского дома Эйван Тэйлор мечтает отыскать родителей. Главный герой картины считает, что в поисках ему поможет музыка, которую он слышит с детства. Конечно, это может показаться странным, но в действительности родители юноши известные музыканты. Тэйлор не должен был лишиться отца и матери, но из-за деда он оказался в приюте, а его мама всегда считала, что малыш умер. Эйван Тэйлор попадает под опеку не очень хорошего человека, ему приходится зарабатывать деньги уличным пением. Но в этом время мать героя узнает правду о рождении первенца, и начинает его искать.

«Хроники Нарнии 1,2,3»

Фэнтези «Хроники Нарнии» - невероятная приключенческая история четырех детей в сказочную Нарнию. Самая младшая Люси решила спрятаться в шкафу, но волшебным образом попадает в параллельный мир – Нарнию. На заснеженной поляне она знакомится с фавном по имени Тумнус. После возвращения домой, она спешит обо все рассказать своим братьям и сестре, но те ей не верят. Но ребятам таки откроется правда, и они узнает о существовании Нарнии, их судьба сыграть важную роль в жизни сказочной страны.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Киноновинка 2019 года – фантастическая лента с ярким анимационным персонажем Пикачу. По сюжету фильма, детектив Гарри Гудман бесследно пропадет после странного ДТП. Его сын Тим пытается узнать все детали произошедшего. Для этого он отправляется в город, где живут люди и покемоны. В Райм-Сити он знакомится с напарником отца покемоном Пикачу, на удивление, Тим и Пикачу понимают другу друга, это помогает им распутать ряд загадок.

«Путь домой»

Советуем посмотреть трогательную историю о собачке Белле. В прокат фильм вышел не так недавно, если вы пропустили ленту на больших экранах – ничего страшного, картину легко можно отыскать в Интернете. О чем фильм: Белла в погоне за белкой потеряла свой дом, но четвероногая героиня так просто не сдаться, она хочет отыскать свою семью. На ее пути будут препятствия и огромное расстояние.

«Приключения Паддингтона 1,2»

В период эпидемии коронавируса долго время продюсеры не могли порадовать киноманов новинками, премьер сейчас выходит меньше. Создатели «Приключения Паддингтона» приняли решение еще раз выпустить в украинский прокат первую часть семейной комедии. Если же вы пока не готовы посещать кинотеатры, этот кинофильм можно посмотреть дома в семейном кругу. Главный герой - забавный одинокий медвежонок Паддингтон, решивший сменить родной Перу на Лондон. Он мечтает обрести семью и новый дом. В «Приключениях Паддингтона» раскрывается тема дружбы и искренних чувств.

Источник: ivona.bigmir.net