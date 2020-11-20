20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Челка по форме лица: Как выбрать идеально подходящую вам прическу

11:22 20.11.2020 Фото: pinterest.com
0

Косая челка — один из самых удобных и универсальных вариантов челок.

% name% title
Такая челка требует ежемесячной коррекции

Челка — самый быстрый и легкий способ скорректировать форму лица, придать образу элегантности или, наоборот, сделать немного дерзким, добавив «огонька». При этом челка может быть как ультрамодной, так и классической — все зависит от ваших желаний и смелости.

Челка «аркой»

Челка «аркой» — элегантная и, в то же время, супермодная. Она позволяет менять образ в зависимости от укладки и великолепно смотрится с хвостом. Однако такая челка требует ежемесячной коррекции. Примерить ее может девушка с любым овалом лица — она универсальна.

Ровная

% name% title
Ровный срез позволяет сделать взгляд более строгим

Ровная челка — густая, монолитная, тяжелая. Ее ровный срез позволяет сделать взгляд более строгим, однако ровная челка обязывает к ежедневному уходу и укладке (при условии, что вы хотите придать ей безупречный вид). Также такой вариант челки нужно чаще подстригать. Но тот лоск, который она обеспечит вашему бьюти-образу, точно стоит того. Чаще всего стилисты рекомендуют ее девушкам с овальной формой лица и широким лбом.

Короткая

% name% title
Этот вариант подходит модницам, которые следят за трендами и хотят выделиться

Короткая или ультракороткая челка — яркая, дерзкая, кричащая и очень стильная. Обычно такая челка отрезается чуть выше или по линии.Этот вариант подходит модницам, которые следят за трендами и хотят выделиться, а также тем, кто любит и не боится экспериментировать. Подходит девушкам с правильными чертами лица.

Косая

% name% title
За ней легко ухаживать, да и отрастает она довольно свободно и без трудностей

Косая челка — один из самых удобных и универсальных вариантов челок. Если менять ее направление, изменится и ее длина. За ней легко ухаживать, да и отрастает она довольно свободно и без трудностей. Так что, если у вас есть желание отращивать челку, лучше сделать косой срез и наслаждаться эстетичными бьюти-изменениями каждый месяц. Более того, косая челка подходит всем типам лица.

Источник: ivona.bigmir.net

как подобрать короткая челка мода форма лица челка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите челку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плати и живи: Аналог «золотых паспортов» придумали в России
12:15 20-11-2020
Плати и живи: Аналог «золотых паспортов» придумали в России
Разбил суперкар Pagani Huayra за $3,4 млн подросток. Смотрите видео
12:14 20-11-2020
Разбил суперкар Pagani Huayra за $3,4 млн подросток. Смотрите видео
Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 20-22 ноября
12:07 20-11-2020
Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 20-22 ноября
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
12:01 20-11-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Откроют перинатальный центр 30 ноября 2020 в Новосибирске
12:00 20-11-2020
Откроют перинатальный центр 30 ноября 2020 в Новосибирске
О разлуке со старшими детьми рассказала Ольга Слуцкер
12:00 20-11-2020
О разлуке со старшими детьми рассказала Ольга Слуцкер
Виктор Сухоруков выбрал место своего захоронения
11:57 20-11-2020
Виктор Сухоруков выбрал место своего захоронения
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск" 1
11:56 20-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Sony PlayStation 5 стартовала в России. Кто ее получит?
11:54 20-11-2020
Sony PlayStation 5 стартовала в России. Кто ее получит?
Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео
11:52 20-11-2020
Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео