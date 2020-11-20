Челка по форме лица: Как выбрать идеально подходящую вам прическу

Такая челка требует ежемесячной коррекции

Челка — самый быстрый и легкий способ скорректировать форму лица, придать образу элегантности или, наоборот, сделать немного дерзким, добавив «огонька». При этом челка может быть как ультрамодной, так и классической — все зависит от ваших желаний и смелости.

Челка «аркой»

Челка «аркой» — элегантная и, в то же время, супермодная. Она позволяет менять образ в зависимости от укладки и великолепно смотрится с хвостом. Однако такая челка требует ежемесячной коррекции. Примерить ее может девушка с любым овалом лица — она универсальна.

Ровная

Ровный срез позволяет сделать взгляд более строгим

Ровная челка — густая, монолитная, тяжелая. Ее ровный срез позволяет сделать взгляд более строгим, однако ровная челка обязывает к ежедневному уходу и укладке (при условии, что вы хотите придать ей безупречный вид). Также такой вариант челки нужно чаще подстригать. Но тот лоск, который она обеспечит вашему бьюти-образу, точно стоит того. Чаще всего стилисты рекомендуют ее девушкам с овальной формой лица и широким лбом.

Короткая

Этот вариант подходит модницам, которые следят за трендами и хотят выделиться

Короткая или ультракороткая челка — яркая, дерзкая, кричащая и очень стильная. Обычно такая челка отрезается чуть выше или по линии.Этот вариант подходит модницам, которые следят за трендами и хотят выделиться, а также тем, кто любит и не боится экспериментировать. Подходит девушкам с правильными чертами лица.

Косая

За ней легко ухаживать, да и отрастает она довольно свободно и без трудностей

Косая челка — один из самых удобных и универсальных вариантов челок. Если менять ее направление, изменится и ее длина. За ней легко ухаживать, да и отрастает она довольно свободно и без трудностей. Так что, если у вас есть желание отращивать челку, лучше сделать косой срез и наслаждаться эстетичными бьюти-изменениями каждый месяц. Более того, косая челка подходит всем типам лица.

Источник: ivona.bigmir.net