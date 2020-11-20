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Что строго нельзя делать 20 ноября в церковный праздник иконы Божией матери с Младенцем «Взыграние»

08:23 20.11.2020 Фото: pixnio.com
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20 ноября нельзя вязать.

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Не откладывайте на потом дела, отбросьте сомнения и идите вперед
Сюжет: Православные обряды
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20 ноября почитается икона Божией матери с Младенцем «Взыграние» и память мученика Феодота Анкирского. В народе же этот день называли Федотов день или Федот Ледостав. Говорили: «Федот лёд на лёд ведёт».

20 ноября запреты в основном касаются беременных. Так, по народным поверьям, чтобы ребенок родился здоровым, женщинам строго нельзя ни с кем ругаться или спорить, думать о плохом и никого не осуждать. А еще нельзя есть на ходу, лениться и долго спать.

Всем 20 ноября не стоит быть пассивными. Не откладывайте на потом дела, отбросьте сомнения и идите вперед.

А еще 20 ноября нельзя вязать.

Источник: izvmor.ru

20 ноября 2020 вязание запреты дня Федотов день
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