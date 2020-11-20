Точный астропрогноз на праздничную субботу 21 ноября 2020 года для каждого знака зодиака

Астропрогноз на 21 ноября 2020 года

Гороскоп

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Наступает период, благоприятный для активности в сфере профессиональной деятельности, в результате чего многие Козероги смогут поправить свое материальное положение или подняться по служебной лестнице. Широта взглядов, честность и прямота, ответственность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего влияния и авторитета на работе. Однако постарайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки — распределите их на всю неделю.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Напряженный день, требующий максимальной организованности и тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваш собственный характер, чрезмерная независимость и отстранение от домашних проблем.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День отмечен концентрацией сил, активизацией борьбы за свои убеждения. Вероятен взлет творческой мысли и фантазии, прилив жизненных сил. Даже из самых сложных ситуаций находчивые Рыбы смогут выпутаться с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. В этот период возможна реализация самых сокровенных желаний. У многих женщин-Рыб сексуальная энергия найдет выражение в любовной драме, которая принесет много огорчений и разочарований.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Возросшая эмоциональность и вспыльчивость могут стать причиной ссор е партнерами или близкими людьми. Сегодня лучше не перегружаться и не заниматься ничем серьезным - вероятны сильные головные боли, нервные срывы. Старайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки и не ставить перед собой глобальных задач. Распределите их на всю неделю. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют остерегаться воров и бесчестных людей.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Финансовые проблемы отступят. Вероятно поступление денежных средств. Начальство вами довольно. Возможно даже предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. В этот день вас ожидают деловые и личные свидания.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш оптимизм и энтузиазм захватят окружающих, заставят их пойти на сотрудничество. Обратите сегодня внимание на свое здоровье — вероятно обострение хронических заболеваний.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Не исключено улучшение финансового положения. Окружающие вами довольны. Возможно даже предложение о выгодной работе. Беритесь за нее с особым рвением, так как она принесет неплохой доход. В этот день вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Легкомысленные действия партнера могут стать причиной ссоры. Сегодня лучше не погружаться в межличностные конфликты и постараться избежать скандала. Уязвленная гордость и самолюбие могут довести дело до полного разрыва отношений. В сфере профессиональных отношений старайтесь не выделяться и не взваливать на себя дополнительные нагрузки — ваши действия не будут оценены по достоинству.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Сегодня вероятны сильные головные боли, нервные срывы на почве переутомления. Поэтому заранее спланируйте день, чередуя работу и отдых. Старайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки. Распределите их на всю неделю. Возросшая эмоциональность и чувственность могут стать причиной ссор. Ложитесь спать пораньше, во всяком случае, вашему организму потребуется на отдых больше времени.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День начала перемен. Возможны предложения о смене работы или деятельности. Успешна коммерческая деятельность и рискованные предприятия. Вы можете добиться успехов в индивидуальном творчестве. У близких людей вы найдете понимание и поддержку

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Критический день. Если вы не справитесь с личными проблемами, возникшими в течение этой недели, то велика вероятность крупных ссор или разрыва. Вам на время покажется, что у вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Но не надо сгущать краски. Только любовь и прирожденное самопожертвование смогут спасти ваше положение в семье.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в сфере профессиональной деятельности или в личных отношениях. Нравственная чистота, соответствие поступков и слов мыслям и чувствам будут по достоинству оценены лицами противоположного пола или руководством. Не исключена возможность подняться по ступеням служебной лестницы или получить предложение о более выгодной работе.

Источник: supercook.ru