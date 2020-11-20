Как сделать новогодние украшения на окна: 3 очень красивых и простых способа

Обычная бумага является самым доступным вариантом для украшения окон. Она может быть представлена в разных вариациях.

Обычная бумага является самым доступным вариантом для украшения окон

В последнее время украшения окон к Новому году из бумаги является неотъемлемой частью праздника. Для того чтобы сделать окна красивыми, можно использовать не только бумагу, но и готовые шаблоны.

Какие материалы нужны для украшения окон на Новый год

Обычная бумага является самым доступным вариантом для украшения окон. Она может быть представлена в разных вариациях. Вместо обычной бумаги можно использовать еще блестящую бумагу из упаковок или цветные салфетки, из которых получаются красивые снежинки.

Помимо украшений из бумаги, следует запастись еще зубной пастой и кисточкой. Также в работе понадобятся ножницы и клей. Благодаря наличию этих составляющих можно сделать красивые оконные декорации, которые создадут предпраздничное настроение.

Главным преимуществом бумажных украшений является то, что они очень легко демонтируются. Однако на создание этой красоты уйдет не так уж много времени.

Проще и удобнее клеить снежинки на мыльный раствор, а потом его легко будет смывать.

Из бумаги можно также сделать венки, которые в последнее время набирают популярность. Вдобавок к снежинкам можно повесить новогодние гирлянды, которые можно сделать как из белой бумаги, так и из цветной.

Те, у кого имеются навыки рисования, также могут применить их при оформлении новогодних окон. Если рисовать на окнах будет сложно, то можно прибегнуть к специальным трафаретам и шаблонам. Чтобы сделать настоящие зимние узоры на окнах, потребуется задействовать зубную пасту.

Вытынанки в качестве украшения на окна

Большой популярностью в последнее время пользуются вытынанки. Эта техника прошла десятилетия и дошла до нашего времени. С ними очень просто и легко работать. Чтобы выполнить эту задачу, можно привлечь всю семью. Эта техника позволяет создавать красивые и необычные композиции из простой бумаги. А вся работа занимает не так уж и много времени.

Если же совсем нет времени на творчество, то можно отправиться в магазин и приобрести готовые украшения на окна, которые помогут создать атмосферу волшебства и праздника. В продаже имеются снежинки из картона, а также целые композиции из бумаги. Бумажные варианты являются более дешевыми и доступными.

Как из бумаги сделать новогодние снежинки

Новый год нельзя представить без декора. Особенно он важен в тех регионах, где зимы проходят без снега. Существует очень много разных вариантов украшения окон. Если есть желание, то можно воспользоваться готовыми схемами, но самые необычные снежинки получаются у тех, кто проявляет фантазию и делает их самостоятельно.

Снежинки могут быть разных вариантов и типов: с четырьмя, шестью и более концами. Здесь все зависит от того, насколько развита фантазия у человека, а также вида и типа бумаги.

Главным преимуществом создания такой декорации является то, что здесь используется только бумага и ножницы. Для выполнения сложных снежинок можно воспользоваться карандашом. Главная задача заключается в том, чтобы правильно сложить лист и в результате получить остроконечный треугольник.

Тем, кто делает снежинки из салфеток, следует знать, что их можно клеить на воду и не бояться, потому что они не отпадут, а продержатся на окнах около 2-3 недель.

Использование зубной пасты для создания новогодних украшений на окна

В этом случае украшение делается вовсе не из бумаги, а из картона или трафарета. Для работы нужно будет взять картон, кисть, воду, зубную пасту и ножницы. Можно взять вместо зубной пасты специальную пену для декора.

Для начала нужно будет создать трафарет, а именно: вырезать красивые снежинки из бумаги. Можно взять лист, распечатать на нем красивую снежинку и аккуратно вырезать. Следующее, что нужно сделать – это взять пасту и смешать ее с водой.

После этого трафарет прикладываем к окну и промазываем все через отверстия образовавшейся смесью. После этого нужно будет немного подождать, чтобы не растекалась краска, а потом трафарет убирается и получается красивая снежинка на окне.

В данном случае можно использовать любые трафареты, а не только снежинки. Есть много красивых трафаретов елок и игрушек.

Источник: rsute.ru