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Что категорически нельзя и можно делать в Новолуние и Полнолуние в декабре 2020 года

12:46 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Астрологи советуют 4 декабря отправиться на прогулку, поскольку велика вероятность встретить человека, который кардинальным образом изменит жизнь в лучшую сторону.

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В декабре 2020 года произойдет Новолуние и Полнолуние, которые будут наполнены многими событиями

В декабре 2020 года произойдет Новолуние и Полнолуние, которые будут наполнены многими событиями. Астрологи рассказали, что следует ждать от этих явлений и чего стоит опасаться.

Новолуние в декабре 2020 года

В понедельник, 4 декабря 2020 года произойдет Новолуние. Этот день будет благоприятным во всех сферах. Эмоциональное состояние людей будет стабильным, а энергии хватит на то, чтобы наладить деловые отношения и улучшить свое финансовое положение.

Астрологи не советуют людям слишком много думать и мечтать в этот день. Все дело в том, что за своими мечтами люди могут не рассмотреть жизненно важные детали. Именно поэтому всем необходимо быть предельно осторожными и меньше рассеивать свою энергию и внимание на разные мелочи. Энергия особенно будет необходима вечером, когда появится желание удовлетворить свою социальную активность.

Не нужно отказывать себе в разных удовольствиях. Астрологи советуют 4 декабря отправиться на прогулку, поскольку велика вероятность встретить человека, который кардинальным образом изменит жизнь в лучшую сторону.

Не исключено, что именно в Новолуние многим людям поступит выгодное предложение в деловой сфере деятельности. Не стоит отказываться от предложения, ведь оно будет очень удачным и изменит финансовое положение в лучшую сторону.

Полнолуние в декабре 2020 года

В среду, 30 декабря 2020 года произойдет еще одно событие – Полнолуние. Оно будет последним в этом году и насыщено разными событиями: начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая праздниками.

В физическом и эмоциональном плане многие люди почувствуют себя словно выжатый лимон. Астрологи настоятельно рекомендуют провести этот день наедине с самим собой: восстановить свои силы, провести уход за телом и поучиться.

Проведенный день наедине с собой позволит набраться энергии и сил, а так же преобразиться для свершения новых дел. При этом не следует забывать о других людях, которым нужно будет оказать помощь.

Любые совершенные поступки в Полнолуние будут иметь неприятные последствия, поэтому нужно быть предельно внимательными. В этот день необходимо придержать свой гнев и злость, ведь потом можно об этом пожалеть.

Если все вокруг будут пытаться выводить из людей себя, не нужно поддаваться на провокацию, важно проявить любезность и все будет хорошо. В данном случае злость и агрессия может только усугубить ситуацию и испортить репутацию.

Источник: rsute.ru

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