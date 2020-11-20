Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября 2020 года: Традиции светлого дня и замечательные поздравления

Дети – наше продолжение, наша заявка на вечную жизнь. Мы вкладываем в них душу, дарим им свою любовь.

Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья

20 нояюря 2020 года - Всемирный день ребенка.

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей. Без достойного и безопасного жилья, без санитарных условий проживания детям гораздо сложнее жить и развиваться. Здоровье не может быть крепким в антисанитарных условиях, а право на игру не может быть осуществлено при отсутствии безопасного места для игр.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины приносят тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру.

Не только в раннем детстве приходится сталкиваться с силами, угрожающими жизни и благосостоянию детей. Они становятся более незащищенными, поскольку зачастую лишены прав, в том числе права на образование, на участие в общественно-политической жизни, на защиту от нанесения вреда здоровью.

Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения.

Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.

В День ребёнка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники средств массовой информации, а также молодежь и сами дети.

Поздравления с Всемирным днем ребенка

Во всемирный день ребенка каждому живущему на планете малышу хочется пожелать теплоты и счастья. Пусть маленького человека окружают только любящие и преданные люди. Если в сердце каждого ребенка будет царить покой и уважение, возможно во всем мире в будущем станет меньше несправедливости и жестокости. С праздником!

Семья без малыша считается неполной. Дети – наше продолжение, наша заявка на вечную жизнь. Мы вкладываем в них душу, дарим им свою любовь. В День ребенка мы желаем, чтобы в каждой семье царил покой и взаимоуважение, а над головой всегда было мирное небо!

Солнце спряталось за тучки,

Ну а нам вставать не лень,

К маме мы пойдем на ручки,

Ведь сегодня Детский день!

Очень странно: наша мама

Раньше всех сегодня встала

Папа тоже хитро смотрит,

Прячет в холодильник тортик.

Да и бабушка сегодня

По квартире быстро ходит.

Что за странное веселье?

Может завтра новоселье?

Говорят сегодня день,

Мировой и для детей.

Мы сегодня скажем прямо:

Всем спасибо, что вы рядом!

Каждый из нас был когда-то ребенком. Порой взрослые нас обижали, не всегда понимали и возможно делали не совсем то, чего мы ждали от них. Сегодня стоит вспомнить детские обиды и подумать: а правильно ли мы ведем себя по отношению к своим детям. Дарите тепло своим малышам, не забывайте, что они очень ранимы. Поздравляем всех родителей с Всемирным днем ребенка и желаем им всегда стараться принимать правильные решения по отношению к своим детям.

Кто сказал, что в День ребенка

Не должны дарить подарки?

От подарков много толку:

Ведь с подарком спится сладко.

Когда в семье появляется малыш – это всегда радость. Они дарят нам самые нежные и яркие эмоции. Однако рождение нового человека налагает на родителей и большую ответственность. Не забывайте, что подарив жизнь, вы всего лишь предложили путь своему ребенку. Будет ли этот путь честным и достойным зависит только вас. Во Всемирный день ребенка каждому родителю хочется пожелать быть мудрее, сдержаннее и добрее. От того, какой фундамент будет заложен в душу маленького человечка завит то, каким человеком он станет в будущем.

Источник: calend.ru