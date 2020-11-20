Трогательные поздравления и стихи на Всемирный день ребенка 20 ноября 2020 года

В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям.

Всемирный день ребенка по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН празднуют ежегодно во всем мире 20 ноября, начиная с 1956 года

20 ноября 2020 года - Всемирный день ребенка.

Всемирный день ребенка по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН празднуют ежегодно во всем мире 20 ноября, начиная с 1956 года. Такое решение было принято в 1954 году согласно резолюции №836 (IX), а в 1959 году в этот день была утверждена «Декларация прав ребенка», также как в 1989 году «Конвенция прав ребенка». В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям. Во всем мире каждый год от нищеты, дискриминации, насилия и болезней страдают и умирают более одиннадцати миллионов детей. Детский фонд ООН осуществляет масштабную работу в области детского здравоохранения. Его деятельность также предполагает ряд мероприятий, направленных на обеспечение будущих матерей надлежащей медицинской помощью в предродовой и родовой период.

***

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.

Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

***

Дети — это радость с неба,

Жизни нашей всей цветы.

Нужно все нам суметь сделать,



Чтоб счастливыми росли.

Смех их чистый пусть наградой

Будет за любовь твою.

Если ласков ты с ребенком —

Жизнь не зря прожил свою.

Пусть здоровы будут детки,

И растут в большой любви.

Станет мир добрее, чище.



От беды их, Бог, храни.

***

Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.

***

С Днем ребенка поздравляю

Всех людей планеты,

Счастье, радость и любовь —

Это наши дети.

Дарит миру детский смех

Доброту и ласку,

Я желаю, чтоб для них

Не кончалась сказка.

Пусть здоровыми растут,

Крепкими и сильными,

В будущем желаю стать

Им людьми счастливыми.

***

Во всемирный день ребенка пожелания добра,

Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.

Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,

И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!



Пусть жизнь будет яркой, звонкой.Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.



Чтоб тобой все восторгались.Смеха, радости, цветов!

***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю всех сейчас,

Видеть вам всегда желаю

Блеск счастливый детских глаз.

Пусть здоровы будут дети,



Радуют пускай нас всех,Все пусть в жизни им удастсяИ сопутствует успех.

Наслаждайтесь детским смехом,

На вопросы отвечайте,

Будьте другом и опорой,

Никогда не унывайте.

***

Со Всемирным днем ребенка

Я поздравлю целый мир,

И братишек, и сестренок,

И тихоней, и задир,

И младенцев, и подростков,

И конечно, пап и мам!

Для детей он и для взрослых,

Этот праздник нужен нам,



Для того, чтоб вспомнить юность,Прелесть детства ощутить,И к детишкам чуть добрее,Чуть поласковее быть!

***

Солнце, дождик, непогода

Не доставят нам помех,

Если слышен детский голос,



Если рядом звонкий смех.

Достояние народа,

В вашем будущем — успех,

День ребенка — праздник года,

Поздравляю с ним нас всех!

***

В наших силах — стать добрей,

Ласкою согреть детей,



Чтобы хлопали ладошки,Высыхали в глазках слезки.

Пусть сегодня в целом мире

Стихнут выстрелы и взрывы,

Скажем детям, что должны:

Вы любимы и нужны!

***

Пусть будет день у малышей



Они прелестны во всем мире!Заботы все гони взашейДень этот пусть звучит в эфире!Ребенок к вам протянет ручкиА коль еще и улыбнется...Все хмурые разгонит тучкиОтныне радость к вам вернется!Красивый день, прекрасный праздник... таких побольше — жизнь удачней!Родных таких, разнообразных...У праздников одна задача.

Источник: pozdravok.ru