Трогательные поздравления и стихи на Всемирный день ребенка 20 ноября 2020 года

20 ноября 2020 года - Всемирный день ребенка.
Всемирный день ребенка по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН празднуют ежегодно во всем мире 20 ноября, начиная с 1956 года. Такое решение было принято в 1954 году согласно резолюции №836 (IX), а в 1959 году в этот день была утверждена «Декларация прав ребенка», также как в 1989 году «Конвенция прав ребенка». В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям. Во всем мире каждый год от нищеты, дискриминации, насилия и болезней страдают и умирают более одиннадцати миллионов детей. Детский фонд ООН осуществляет масштабную работу в области детского здравоохранения. Его деятельность также предполагает ряд мероприятий, направленных на обеспечение будущих матерей надлежащей медицинской помощью в предродовой и родовой период.
***
Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.
Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
***
Дети — это радость с неба,
Жизни нашей всей цветы.
Нужно все нам суметь сделать,
Смех их чистый пусть наградой
Будет за любовь твою.
Если ласков ты с ребенком —
Жизнь не зря прожил свою.
Пусть здоровы будут детки,
И растут в большой любви.
Станет мир добрее, чище.
***
Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.
***
С Днем ребенка поздравляю
Всех людей планеты,
Счастье, радость и любовь —
Это наши дети.
Дарит миру детский смех
Доброту и ласку,
Я желаю, чтоб для них
Не кончалась сказка.
Пусть здоровыми растут,
Крепкими и сильными,
В будущем желаю стать
Им людьми счастливыми.
***
Во всемирный день ребенка пожелания добра,
Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.
Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,
И улыбки их сияют, словно солнышко весны.
***
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Смеха, радости, цветов!
***
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю всех сейчас,
Видеть вам всегда желаю
Блеск счастливый детских глаз.
Пусть здоровы будут дети,
Все пусть в жизни им удастся
И сопутствует успех.
Наслаждайтесь детским смехом,
На вопросы отвечайте,
Будьте другом и опорой,
Никогда не унывайте.
***
Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!
***
Солнце, дождик, непогода
Не доставят нам помех,
Если слышен детский голос,
Достояние народа,
В вашем будущем — успех,
День ребенка — праздник года,
Поздравляю с ним нас всех!
***
В наших силах — стать добрей,
Ласкою согреть детей,
Высыхали в глазках слезки.
Пусть сегодня в целом мире
Стихнут выстрелы и взрывы,
Скажем детям, что должны:
Вы любимы и нужны!
***
Пусть будет день у малышей
Заботы все гони взашей
День этот пусть звучит в эфире!
Ребенок к вам протянет ручки
А коль еще и улыбнется...
Все хмурые разгонит тучки
Отныне радость к вам вернется!
Красивый день, прекрасный праздник
Родных таких, разнообразных...
У праздников одна задача.
Источник: pozdravok.ru