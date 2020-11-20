Искренние поздравления и история Дня работника транспорта в России 20 ноября 2020 года

20 ноября 2020 года - День работника транспорта в России.
В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта. Соответствующий Приказ по Минтрансу вышел в свет 10 августа 2020 года.
Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение Премьер-министра Российской Федерации, подписанное в июле 2020 года.
Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники: День работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День железнодорожника, День автомобилиста. Учреждение нового праздника – Дня работника транспорта призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России, подчеркнув важность каждого вида транспорта в жизни страны.
В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию начала 19 века, когда 20 ноября 1809 года император Александр I своим Указом учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же Указом учреждался и Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём, что прямо указывает на осознание государственной властью необходимости развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов. То есть уже более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура, важность организации грамотного управления которой была очевидна.
Новый профессиональный праздник теперь могут встречать вместе работники всех видов грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Вместе с ними на полных правах праздник встречают специалисты в области транспортного планирования, безопасности на транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.
По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удалённых и труднодоступных регионах страны, реализацию планов строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства. Ведь не случайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.
Красивые поздравления:
Ты выбрал путь, мой друг водитель,
Автомобиль твоя судьба!!!
Дорога стала, как обитель,
И в этот день, сказать хочу я,
От сердца оторвав слова!!!
Я поздравляю и желаю,
Тебе в пути только добра!!!
Сегодня праздник у шофёра.
Не слышен даже звук мотора.
За руль сегодня им нельзя-
Отметить праздник понемногу.
Все разговоры про дорогу,
Где пробки,гибдэдэ,ухабы,
И где какие ждут их бабы.
Вьётся дальняя дорога
За рулём шофёр не спит
Ведь ему по воле Бога
У него такой порядок
Только он и друг — мотор
Часто путь, увы, не гладок
И нелёгок и не скор
Так пускай же Вам ребята
В праздник ваш сойдётся так
Шеф повысит пусть зарплату
А ещё здоровья счастья
Вам и всем кто любит вас
Пусть не тронут вас ненастья
В добрый путь и в добрый час!
Автотранспортников всех,
Поздравляю с праздником.
Пусть приносит он успех,
Чтоб с удачей связан был,
Труд Ваш за «баранкою».
Чтоб на трассе не застыл,
Транспорт,«ржавой банкою».
Любой маршрут тебе по силам,
В работе ты передовик.
Тебя водитель полюбила,
С Днём автотранспорта сердечно,
Я поздравляю, дорогой.
Желаю радости конечно,
И помнить свой маршрут домой.
С автомобилем рядом ты,
Всегда, не можешь с ним расстаться,
Это судьба, в ней видим мы,
И поздравляем друг тебя,
Желаем счастья в жизни этой,
И чтоб авто не подводил,
Делись ты с ним, своим секретом.
Источник: calend.ru