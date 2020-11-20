Искренние поздравления и история Дня работника транспорта в России 20 ноября 2020 года

По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня.

В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта

20 ноября 2020 года - День работника транспорта в России.

В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта. Соответствующий Приказ по Минтрансу вышел в свет 10 августа 2020 года.

Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение Премьер-министра Российской Федерации, подписанное в июле 2020 года.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники: День работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День железнодорожника, День автомобилиста. Учреждение нового праздника – Дня работника транспорта призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России, подчеркнув важность каждого вида транспорта в жизни страны.

В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию начала 19 века, когда 20 ноября 1809 года император Александр I своим Указом учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же Указом учреждался и Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём, что прямо указывает на осознание государственной властью необходимости развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов. То есть уже более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура, важность организации грамотного управления которой была очевидна.

Новый профессиональный праздник теперь могут встречать вместе работники всех видов грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Вместе с ними на полных правах праздник встречают специалисты в области транспортного планирования, безопасности на транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.

По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удалённых и труднодоступных регионах страны, реализацию планов строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства. Ведь не случайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.

Красивые поздравления:

Ты выбрал путь, мой друг водитель,

Автомобиль твоя судьба!!!

Дорога стала, как обитель,



Машине посвятил себя!!!И в этот день, сказать хочу я,От сердца оторвав слова!!!Я поздравляю и желаю,Тебе в пути только добра!!!

Сегодня праздник у шофёра.

Не слышен даже звук мотора.

За руль сегодня им нельзя-



Собрались за столом друзьяОтметить праздник понемногу.Все разговоры про дорогу,Где пробки,гибдэдэ,ухабы,И где какие ждут их бабы.

Вьётся дальняя дорога

За рулём шофёр не спит

Ведь ему по воле Бога



Нужно этот крест нести

У него такой порядок

Только он и друг — мотор

Часто путь, увы, не гладок

И нелёгок и не скор

Так пускай же Вам ребята

В праздник ваш сойдётся так

Шеф повысит пусть зарплату



Чтобы всем сходить в кабак

А ещё здоровья счастья

Вам и всем кто любит вас

Пусть не тронут вас ненастья

В добрый путь и в добрый час!

Автотранспортников всех,

Поздравляю с праздником.

Пусть приносит он успех,



Всем тугим бумажником.

Чтоб с удачей связан был,

Труд Ваш за «баранкою».

Чтоб на трассе не застыл,

Транспорт,«ржавой банкою».

Любой маршрут тебе по силам,

В работе ты передовик.

Тебя водитель полюбила,



За твой роскошный грузовик.

С Днём автотранспорта сердечно,

Я поздравляю, дорогой.

Желаю радости конечно,

И помнить свой маршрут домой.

С автомобилем рядом ты,

Всегда, не можешь с ним расстаться,

Это судьба, в ней видим мы,



Что хочешь в этом всем признаться.И поздравляем друг тебя,Желаем счастья в жизни этой,И чтоб авто не подводил,Делись ты с ним, своим секретом.

Источник: calend.ru