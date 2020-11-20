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Искренние поздравления и история Дня работника транспорта в России 20 ноября 2020 года

08:29 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня.

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В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта

20 ноября 2020 года - День работника транспорта в России.

В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта. Соответствующий Приказ по Минтрансу вышел в свет 10 августа 2020 года.

Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение Премьер-министра Российской Федерации, подписанное в июле 2020 года.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники: День работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День железнодорожника, День автомобилиста. Учреждение нового праздника – Дня работника транспорта призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России, подчеркнув важность каждого вида транспорта в жизни страны.

В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию начала 19 века, когда 20 ноября 1809 года император Александр I своим Указом учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же Указом учреждался и Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём, что прямо указывает на осознание государственной властью необходимости развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов. То есть уже более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура, важность организации грамотного управления которой была очевидна.

Новый профессиональный праздник теперь могут встречать вместе работники всех видов грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Вместе с ними на полных правах праздник встречают специалисты в области транспортного планирования, безопасности на транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.

По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удалённых и труднодоступных регионах страны, реализацию планов строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства. Ведь не случайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.

Красивые поздравления:

Ты выбрал путь, мой друг водитель,
Автомобиль твоя судьба!!!
Дорога стала, как обитель,

Машине посвятил себя!!!
И в этот день, сказать хочу я,
От сердца оторвав слова!!!
Я поздравляю и желаю,
Тебе в пути только добра!!!

Сегодня праздник у шофёра.
Не слышен даже звук мотора.
За руль сегодня им нельзя-

Собрались за столом друзья
Отметить праздник понемногу.
Все разговоры про дорогу,
Где пробки,гибдэдэ,ухабы,
И где какие ждут их бабы.

Вьётся дальняя дорога
За рулём шофёр не спит
Ведь ему по воле Бога

Нужно этот крест нести

У него такой порядок
Только он и  друг — мотор
Часто путь, увы, не гладок
И нелёгок и не скор

Так пускай же Вам ребята
В праздник ваш сойдётся так
Шеф повысит пусть зарплату

Чтобы всем  сходить в кабак

А ещё здоровья счастья
Вам и всем кто любит вас
Пусть не тронут вас ненастья
В добрый путь и в добрый час!

Автотранспортников всех,
Поздравляю с праздником.
Пусть приносит он успех,

Всем тугим бумажником.

Чтоб с удачей связан был,
Труд Ваш за «баранкою».
Чтоб на трассе не застыл,
Транспорт,«ржавой банкою».

Любой маршрут тебе по силам,
В работе ты передовик.
Тебя водитель полюбила,

За твой роскошный грузовик.

С Днём автотранспорта сердечно,
Я поздравляю, дорогой.
Желаю радости конечно,
И помнить свой маршрут домой.

С автомобилем рядом ты,
Всегда, не можешь с ним расстаться,
Это судьба, в ней видим мы,

Что хочешь в этом всем признаться.
И поздравляем друг тебя,
Желаем счастья в жизни этой,
И чтоб авто не подводил,
Делись ты с ним, своим секретом.

Источник: calend.ru

20 ноября 2020 водитель День работника транспорта в России история поздравления праздник стихи транспорт Минтранс
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