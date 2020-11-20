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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать 20 ноября 2020 года в православный праздник

07:29 20.11.2020 Фото: pixnio.com
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По льду и снегу судили о будущем урожае.

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В это время на реках и озерах вставал лед
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать 20 ноября 2020 года в православный праздникКакой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 19 ноября 2020 годаЕщё 394 новостей

20 ноября 2020 года - Федотов день.

Дата по старому стилю: 7 ноября.
День получил свое название в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь отмечает в эту дату. Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и принуждали отречься от убеждений. Христиане остались стойкими к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

На Федота (Феодота) крестьянки в русских деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись — зимние дороги открылись», — говорили люди. В это же время начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», — шутили по этому поводу.

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

Детям в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие: «Текло-текло — и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».

Именины в этот день
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот

Источник: calend.ru

20 ноября 2020 именины история праздник Федотов день
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