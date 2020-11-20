Всемирный день приветствий и поздравления на 21 ноября 2020 года. Не забудь послать свой пламенный привет другу!

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.
Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.
«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!
Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.
Хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся, обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах.
Поэтому сегодняшний праздник — ещё один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательном и доброму празднику!
Красивые слова в день приветствий
В день приветствий улыбнись
И приветом поделись
С другом, близким и знакомым
Или, просто так, с прохожим.
И получишь ты в ответ
В сто раз выросший привет.
Пусть летит привет по свету,
Обойдет пусть всю планету.
Здравствуй, милая земля,
Здравствуй лес, луга, поля,
Принимай от нас привет,
Чтобы жить миллионы лет.
Поздравляю всех с Днем приветствий!
И просто в обычный денек
Пусть размах всемирно-вселенский
Примет приветствий конек.
Пусть все приветы с улыбкой,
С искренностью будут в глазах,
Привет незнакомцу не будет ошибкой,
И доброта будет в этих словах.
В Всемирный день приветствий,
Я вам спешу сказать —
Привет, Хэлоу и Ола,
Всех слов — не сосчитать!
Вам я желаю в праздник,
Побольше светлых дней.
Удачи и успеха,
И верных Вам друзей!
В день приветствий всем знакомым,
Близким и друзьям привет ты передай,
И в своём приветствии им дальше
Передать привет ты пожелай!
В разные концы и уголки планеты
Пусть приветы разлетятся,
Чтобы доброю улыбкой и отличным настроением
В сердцах им отозваться!
День приветствий отмечается сегодня в мире,
Так протяни навстречу другу ты ладонь
И передай привет-приветствие знакомым ты в эфире
Или по смс отправь тепло свое как будто бы огонь!
Не пожалей сегодня добрых слов,
Объятий в этот день ты не жалей,
Чтоб в мире царствовала дружба и любовь,
Чтоб стало больше радостных и ласковых людей.
Приветствуйте друг друга!
Пусть милая подруга
При встрече расцелует вдруг
Заботливого друга.
Скажите другу: «Здравствуй!».
И станет день прекрасным.
Пусть знает друг, что для него
Сияет солнце ясно.
Сегодня день приветствий наступил,
А значит мой лови привет, дружище.
Пусть принес тебе он много сил,
Удачи, счастья, мира и «деньжищи».
Пускай всё ладится, конечно же, кругом,
Пусть удаются даже сумасбродные затеи.
Любовь пусть будет в жизни маяком,
И в голове рождаются лишь гениальные идеи.
«Добрый день» — скажу я смело
Незнакомому в маршрутке.
«Здрасьте» или «Приветос!»
Женщине в зеленой куртке.
«Утро доброе» скажу
Даме с маленькой собачкой.
«Дня хорошего» — желаю
Почтальону с газет пачкой.
Вы не бойтесь добрых слов
И за них последствий.
Весело и с юмором
Отмечайте день приветствий!
Я несу тебе привет,
Пламенный и жаркий,
Испускает теплый свет
И горит он ярко,
Потому что в день приветствий
Должен радость он дарить,
Самым свежим быть на свете,
По дороге не остыть!
Источник: calend.ru