Всемирный день приветствий и поздравления на 21 ноября 2020 года. Не забудь послать свой пламенный привет другу!

Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.

Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.

Хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся, обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах.

Поэтому сегодняшний праздник — ещё один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательном и доброму празднику!

Красивые слова в день приветствий

В день приветствий улыбнись

И приветом поделись

С другом, близким и знакомым

Или, просто так, с прохожим.

И получишь ты в ответ

В сто раз выросший привет.

Пусть летит привет по свету,

Обойдет пусть всю планету.

Здравствуй, милая земля,

Здравствуй лес, луга, поля,

Принимай от нас привет,

Чтобы жить миллионы лет.

Поздравляю всех с Днем приветствий!

И просто в обычный денек

Пусть размах всемирно-вселенский

Примет приветствий конек.

Пусть все приветы с улыбкой,

С искренностью будут в глазах,

Привет незнакомцу не будет ошибкой,

И доброта будет в этих словах.

В Всемирный день приветствий,

Я вам спешу сказать —

Привет, Хэлоу и Ола,

Всех слов — не сосчитать!

Вам я желаю в праздник,

Побольше светлых дней.

Удачи и успеха,

И верных Вам друзей!

В день приветствий всем знакомым,

Близким и друзьям привет ты передай,

И в своём приветствии им дальше

Передать привет ты пожелай!

В разные концы и уголки планеты

Пусть приветы разлетятся,

Чтобы доброю улыбкой и отличным настроением

В сердцах им отозваться!

День приветствий отмечается сегодня в мире,

Так протяни навстречу другу ты ладонь

И передай привет-приветствие знакомым ты в эфире

Или по смс отправь тепло свое как будто бы огонь!

Не пожалей сегодня добрых слов,

Объятий в этот день ты не жалей,

Чтоб в мире царствовала дружба и любовь,

Чтоб стало больше радостных и ласковых людей.

Приветствуйте друг друга!

Пусть милая подруга

При встрече расцелует вдруг

Заботливого друга.

Скажите другу: «Здравствуй!».

И станет день прекрасным.

Пусть знает друг, что для него

Сияет солнце ясно.

Сегодня день приветствий наступил,

А значит мой лови привет, дружище.

Пусть принес тебе он много сил,

Удачи, счастья, мира и «деньжищи».

Пускай всё ладится, конечно же, кругом,

Пусть удаются даже сумасбродные затеи.

Любовь пусть будет в жизни маяком,

И в голове рождаются лишь гениальные идеи.

«Добрый день» — скажу я смело

Незнакомому в маршрутке.

«Здрасьте» или «Приветос!»

Женщине в зеленой куртке.

«Утро доброе» скажу

Даме с маленькой собачкой.

«Дня хорошего» — желаю

Почтальону с газет пачкой.

Вы не бойтесь добрых слов

И за них последствий.

Весело и с юмором

Отмечайте день приветствий!

Я несу тебе привет,

Пламенный и жаркий,

Испускает теплый свет

И горит он ярко,

Потому что в день приветствий

Должен радость он дарить,

Самым свежим быть на свете,

По дороге не остыть!

Источник: calend.ru