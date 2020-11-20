Замечательные поздравления и история праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2020 года

В этот день во всех подразделениях ФНС проходят торжественные мероприятия, а лучшим сотрудникам ведомства вручаются профессиональные награды.

Действующая в настоящее время налоговая система основывается на более чем 20 законах РФ, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства

21 ноября 2020 года - День работника налоговых органов Российской Федерации.

Профессиональный праздник День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября, в соответствии с Указом Президента РФ № 1868 от 11 ноября 2000 года.

Ещё при Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах.

В 1802 году манифестом Александра I «Об учреждении министерств» были образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Министерство финансов ведало государственными доходами и расходами.

В последующие годы реформирование налоговой системы России продолжилось. Так, при Александре II, в связи с проведением крестьянской реформы (1861), были осуществлены важнейшие преобразования: изменена система сбора промыслового налога, введены налогообложение земли, подоходный налог, земские сборы и налоги. При Александре III была отменена подушная подать, повышен акциз на спирт, введен акциз на спички и налоги на наследство и на денежный капитал, создан институт податных инспекторов, которым предписывалось собственноручно рассылать окладные листы и извещения о причитающихся платежах.

Немалую роль в развитии налоговой системы страны сыграли реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина. Именно он разработал проект системы налогообложения в России, которая, по сути, предусматривала все основные элементы современных на сегодняшний день налоговых систем развитых стран. Результатом всех этих мероприятий стала отлаженная система финансовых поступлений.

Однако, в связи с революционными событиями 1917 года, в первые годы Советской власти отлаженная налоговая система была практическая уничтожена. Её восстановление началось в период новой экономической политики (НЭПа) — в 1920-х годах, когда преобладающее значение получили косвенные налоги и были введены акцизы на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку. Система областных, районных и городских налоговых инспекций была создана в 1930 году.

Очередное реформирование налоговой системы страны произошло в 1960-е годы, когда налоговые инспекции объединились с инспекциями государственных доходов, был установлен обязательный платёж государственных предприятий, введён подоходный налог с колхозов.

В современной России государственные налоговые инспекции были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

Указом Президента РФ № 1635 от 23 декабря 1998 года Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу РФ. Действующая в настоящее время в России налоговая система основывается на более чем 20 законах, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства.

Поэтому роль налоговых органов для жизни страны сложно переоценить, ведь они являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, гарантом экономической безопасности власти, обеспечивая, к тому же, реализацию экономической и социальной политики. Грамотная и эффективная работа налоговых органов обеспечивается высокопрофессиональными и опытными специалистами, которые и отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этот день во всех подразделениях ФНС проходят торжественные мероприятия, а лучшим сотрудникам ведомства вручаются профессиональные награды.

Клевые поздравления в День работника налоговых органов Российской Федерации

Налоговая служба — орган важный,

Бывает строгий, для кого-то страшный,

Но если честно доходы платить,

То можно спокойно и счастливо жить.

Налоговики, вам трудов благодарных,

Дней насыщенных и лучезарных,

Достатка, здоровья, взаимной любви,



Удачи, добра и покоя семьи!

Пускай прекрасным будет этот вечер,

Поможет вам он силы обретать!

Найти, всех тех, кто заплатить не хочет,

И по закону срочно наказать!

Пусть радуют вас вовремя отчёты,

И премия поднимет ваш настрой!

Потянутся в налоговую люди,



Здесь дух царит приятно-деловой!

Желаем в жизни радоваться мигу,

Уметь найти во всём лишь позитив!

И пусть веселье будет частым гостем,

Порадует пускай корпоратив!

Тех, кто налоги собирает,

Кто дело знает на ура,

Сегодня дружно поздравляем,



Желаем счастья и добра!

Сегодня праздник отмечают

Все налоговики страны,

Их труд всегда идет на пользу,

Желаем им в душе весны.

В гос. бюджете ежедневно

Собирается налог,

Чтобы гражданам России



Предоставить много льгот!Все налоговые службыПоздравляем с этим днем,Будем с вами жить мы дружно,Все налоги принесем!

Налоговик сегодня стал улыбчив,

Ещё бы, праздник отмечает свой!

Долой отчёты, нафиг методички!



Пораньше бы с работы и домой!

Конечно, можно и корпоративеть,

Но хочется уюта и тепла!

Забыть на время о своей работе,

О тех, с кем каждый день идёт борьба!

И кодекс можно отложить в сторонку,

Освободить свой столик для свечей,

Романтики добавить в обстановку,



И оптимизма ласковых лучей!

Налоговики! Вас поздравляем!

Желаем света и добра.

Пусть будет красивей ваша жизнь

И будет больше в ней добра!

Пусть птицы песни вам поют,

Пробуждая ото сна,

Родные дарят вам любовь,



А в сердце лишь всегда весна!

Налоги собирать работа не простая,

Ведь неплательщиков бессовестных полно!

Игнорят письма в мусор их кидая,

Но, а потом не знают штраф за что!

Несёте службу Вы свою давно исправно!

Хотя порой, бывает, нелегка.

Сегодня можно позабыть об этом,



Отпраздновать свой день наверняка!

До завтра подождут отчёты, что с них будет?

А вам пора за стол, чтоб выпить и поесть.

Возможно, в этот день проснётся совесть в ком-то

Заплатят всё сполна, что насчитают здесь.

Не спиться часто по ночам,

Не вам, а тем, кто вас боится!

Чтоб все платили по счетам,



Так не легко, к тому стремиться!

Собрать налоги, и отчёт,

Читать порою никакущий,

Спокойно надо разъяснять,

Когда плательщик здесь ревущий!

Ох, сколько нервов пережгли,

Вы берегите их, пожалуй!

А в праздник поднимаем тост:



Налоговик — он лучший самый!

Налоговики, вам всем добра,

И вам обязана страна,

В порядке держите дела,

Контроль ведете вы всегда!

Желаю вам я не грустить,

В достатке жизнь свою прожить,

Желаю вам я процветать,



Налогов меньше собирать!

Ты в органах налоговых

Сотрудник очень ценный.

Всего в работе доброго,

Успеха, непременно!

Зарплаты возрастающей

И коллектива дружного!

Гордиться процветающей



И всеми чтимой службою!

Налоговой службы сотрудник,

Желаю достатка тебе

И лёгких, безоблачных будней,

Большого везенья в судьбе.

Налоги чтоб все собирались

В полнейшем объёме всегда,

И планы твои воплощались



Без сложных помех и труда!

Всех работников налогов,

Страна спешит поздравить дружно.

Вы ответственны и знайте,

Что всем платить налоги нужно.

Так пусть же в этот светлый праздник,

Вы вдоволь отдохнуть успели.

Налоги Вы считайте браво,



Всегда стремитесь твердо к цели!

Налоговая — гордое название,

Страна без этой службы никуда,

Несёшь ты своё важное призвание,

Закону чётко следуешь всегда.

Пусть на погоны звёзды лихо падают,

Со стажем вместе звания растут,

И будет путь усыпан твой наградами,



И приведёт к успеху твой маршрут!

Налоговики, вам всем добра,

Гордится вами вся страна,

Раскрыли разные системы,

Потратили немало время!

Аферы, тайные счета,

Найдете всюду и всегда,

Порядок мигом создаете,



Страну вы нашу бережете!

И вам желаю много сил,

Чтобы никто не уходил,

И раскрывать вам все дела,

И успевать везде, всегда!

Чтоб со всех собрать налоги,

Потрудиться нужно много,

Все сотрудники с отдачей



«

Вмиг справляются с задачей!И текут в бюджет доходыДень за днём и год от года.Дружно скажет вся страна:Эта служба нам нужна!»Вам желаем процветанья,Больше премий за старанья,Уважения народаИ огромного дохода!

Источник: calend.ru