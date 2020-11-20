День бухгалтера в России отмечается 21 ноября 2020 года: Самый классные и сердечные поздравления в профессиональный праздник

У представителей многих профессий есть свои праздничные дни, а вот с Днём российских бухгалтеров дела обстоят совсем непросто.

Точной профессии бухгалтера необходим точно установленный праздничный день

21 ноября 2020 года - День бухгалтера в России.

День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта.

У представителей многих профессий есть свои праздничные дни, а вот с Днём российских бухгалтеров дела обстоят совсем непросто. В календаре профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата...

Однако, большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов РФ, что ещё раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

На протяжении многих лет День московского бухгалтера отмечается 16 ноября. Кроме этого, в некоторых источниках можно найти информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день публикации Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 1996 года. Одним словом, неразбериха, совсем нехарактерная для этой профессии, любящей точность.

Интересно отметить, что существует Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) или, другими словами, Международный день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции труда Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачиоли был назван «отцом бухгалтерии».

Именно от четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и экономика всего государства. Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов людей этой профессии.

Замечательные поздравления в профессиональный праздник

Бухгалтер в компании —

Яркая личность,

Ведь в этих руках



Обитает наличность,Поэтому васМы особенно чтим,Здоровья желаем и вам,И родным!Пусть будет балансВаш всегда позитивным,Рабочим настрой,А движенье – активным!Пускай все доходыРастут каждый час,Хорошей погоды,С Днём бухгалтера вас!

Как бухгалтер бухгалтера, вас поздравляю,

В день праздника общий здоровья желаю,

Отчеты всегда чтобы сходились и сразу,



Зарплаты хватало чтобы вам на алмазы!Работа всегда чтобы была интересной,А жизнь была яркой, а вовсе не пресной,Ведь знаем мы с вами, что на белом свете,Профессии лучше бухгалтера нету!

Пусть не тревожат отчёты,

Лёгкой, приятной работы

В День твой, бухгалтер прекрасный,



Небо пускай будет ясным,Чтобы цвело настроение,Было во всем вдохновение,Чтоб коллектив тебя радовал,Шеф премиальными баловал!

Художники финансовых картин,

Создатели отчётов и балансов,

Сегодня в День бухгалтеров хотим



Вам пожелать в купюрах баксов,Не бедной жизни, радужной тропы,Здоровья, искреннего смеха,Чтобы в работе достигали выВсегда заслуженного яркого успеха!

Кто на свете всех нужнее,

Всех надёжней и умнее

Наш бухгалтер дорогой!



Только он, никто другой!С ним нам ссориться негоже,От него зависит всё же,Предприятия успех,И зарплата для нас всех!Все спешим его поздравить,СМС и файл отправить,Позвонить, найти, обнять,От души расцеловать!

Бухгалтер – необходимая и нужная профессия. Здесь нету места шуткам. Здесь нужна серьёзность и умная голова. Мы ценим Ваш труд, и сегодня в осенний день, разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником России. Желаем Вам в работе большущего вдохновенья, чтобы всегда Вас любили и уважали коллеги, ведь мы так часто прислушиваемся к Вашим советам, которые нам нужны и важны. Пусть всегда ценят Вас начальство. Уюта в доме Вам, здоровья и силы, чтобы всегда с Вами были бодрость, успех, молодость. Дай Бог, чтобы судьба Вам всегда дарила радость, чтобы сбывались все Ваши мечты. С праздником!

С Днём бухгалтера, коллега,

Разрешится пусть дилемма.

Деньги точный любят счёт,

Им веди всегда учёт!

Пусть здоровье позволяет

Жить, как сердце пожелает,



Достигай заветной целиИ цвети, как орхидея!Каждый месяц и минутаПусть наполнится валютой,Чтобы отпуск провелаТам, где раньше не была!Пусть всё будет, как захочешь,Счастье светит днём и ночью,Дебит с кредитом сойдётсяИ удача улыбнётся!

Бухгалтерия – это судьба! Кипит каждый день работа: нужно все рассчитать, свести, все проверить точно и закон соблюсти. Желаем, чтобы расход не превысил дохода, а жизнь была не в кредит, а в радость. Пусть усердие будет иметь достойное вознаграждение!

С Днём бухгалтера поздравить

Вас желаю в этот час,

И без скромности добавить:

Богатейте каждый раз!

Положительным балансом



Пусть сияет этот день,И не упускайте шансыВстретить дорогих людей!Настроение рабочим,Восхитительным пусть будет,Результат сосредоточенЛишь на том, что вас волнует!А сегодня отдыхайте,Ведь заслужен этот день,И открыто принимайтеПоздравительный коктейль!

Деньги — непростая штука,

Беспорядку здесь не быть!

Бухгалтерия — наука.

Как с деньгами дружно жить!

И балансы, и отчёты —



Это вовсе не пустяк.Наш бухгалтер знает чётко,Сколько, где, куда и как!Даст ответ по всем вопросам.Сверит с дебетом кредит.Даже в битве с руководствомНепременно победит!В день бухгалтера осеннийПоздравлять пришла пора,Счастья вам, добра, везенья!Бухгалтерии — ура!

Источник: calend.ru