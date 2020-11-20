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Замечательные поздравления в День педиатра 20 ноября 2020 года

07:09 20.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы-наседки доверят своего кроху? Конечно, врач-педиатр.

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Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днем ребенка

20 ноября 2020 года - День педиатра.

Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днем ребенка. Такую рекомендацию еще в 1954 году дала ООН. И хотя дату Генеральная Ассамблея предложила выбрать каждому государству самостоятельно, Россия, как и еще 129 стран, членов ООН, празднуют День педиатра именно 20 ноября.

А все потому, что в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя — Конвенция прав ребенка. Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы-наседки доверят своего кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один день доктор, наблюдающий за состоянием здоровья пациента, и сам ребенок.

В этот день проводятся семинары, конференции, на которых обсуждаются вопросы развития ребенка и проблемы педиатрии. И, конечно, воздаются должные почести тем, в чьих руках находится здоровье маленьких пациентов.

***

Лечить деток — это подвиг
И призвание души.
Любят вас и ценят очень
Взрослые и малыши.

В день профессии желаю
Вам успехов и побед.

Чтобы сами не болели,
Никогда не знали бед.

***

Поздравляю, детский доктор,
В праздник профессиональный.
Педиатр вы — прекрасный:
Добрый, чуткий, уникальный.

Я желаю вам здоровья,

Деток маленьких лечить,
Знаниями и любовью
Хворь любую победить.

Счастья вам, добра и мира.
Вы несете жизни свет.
Вам желаю вдохновения,
Долгих и красивых лет.

***

Есть такая профессия — детей лечить. В любую погоду вы спешите на вызов, если малыш заболел. Любому капризуле без труда поставите градусник. Для каждой взволнованной мамы найдете нужное слово. Врачи-педиатры — настоящие феи в белых халатах! В ваш профессиональный праздник хочется пожелать неиссякаемого запаса душевных сил и побольше счастливых здоровых детей вокруг в награду за ваш труд.

***

Нет профессии важней,
Чем лечить больных детей.
Он и врач, и педагог,
Для родителей он — бог!

С праздником вас поздравляем
И здоровья вам желаем.

Пусть счастливая звезда
Светит вам везде, всегда!

***

Детский врач не просто доктор,
Он актёр и добрый друг.
Без добра с детьми не просто
И без чутких тёплых рук.

Пусть вернётся Вам с процентом

Свет улыбок, доброта.
Пусть салют из комплиментов
Вас преследует всегда.

***

Лечить детей — твое призвание,
Так важен твой огромный труд!
Пускай легко твои познания
Здоровье деткам всем вернут!

Желаю правильных решений
И благодарных пациентов,
А также новых достижений
И сотни радостных моментов!

***

Педиатры всем нужны,
Педиатры так важны,
Если б не было на свете,

То, болели б малыши!

Педиатр деток лечит,
Помогает им во всем,
И укольчик может сделать,
И вопрос решить со сном.

И от сыпи вмиг избавит,
Маме дельный даст совет,
Педиатр все уж знает,

И его мудрее нет!

И сегодня, без сомнений,
Поздравлять должны друзья,
Тех, кто деток наших лечит,
Мчит на помощь к нам всегда!

От души желаем счастья,
Вам, товарищи врачи,
А еще вам и богатства,

Чтоб сбывались все мечты!

***

С Днем педиатра поздравляю,
Любимый доктор, нынче вас,
Желаю сил вам и терпения,
Чтоб огонек в душе не гас.

Здоровья вам и понимания,
Любви к работе непростой.

Задорных, бойких пациентов
Лечите с нежностью, душой.

Спасибо вам за труд нелегкий,
За силу духа, доброту,
Дарите силы и здоровье,
Несите свет и теплоту.

***

С Днем педиатра, добрый доктор.

Вы лекарь детских душ и тел,
Желаю силы и терпения
Вам в веренице сложных дел.

Спасибо вам, поклон вам низкий
За ваши знания, доброту,
Я славлю руки золотые,
Большого сердца теплоту.

Желаю сил вам и здоровья,

Терпения, радости и веры
Дарите деткам исцеление,
И берегите свои нервы.

***

Детские спасатели,
Добрые врачи,
Наши педиатры,
Наши огоньки.

Поздравляем с праздником,
Низкий вам поклон,
К каждому ребёнку
Ищете подход.

Счастья вам огромного,
Радости, тепла,
Будет пусть здорова
В мире детвора!

***

Самый добрый доктор детский,
Мы желаем вам тепла,
Чтоб удача по соседству,
Обязательно, жила!

Словно палочкой волшебной,
Чтоб детей могли целить
И улыбки, непременно,

Ежедневно им дарить!

Источник: pozdravok.ru

20 ноября 2020 врач День педиатра дети лечение поздравления стихи ООН
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