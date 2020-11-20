Замечательные поздравления в День педиатра 20 ноября 2020 года

20 ноября 2020 года - День педиатра.
Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днем ребенка. Такую рекомендацию еще в 1954 году дала ООН. И хотя дату Генеральная Ассамблея предложила выбрать каждому государству самостоятельно, Россия, как и еще 129 стран, членов ООН, празднуют День педиатра именно 20 ноября.
А все потому, что в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя — Конвенция прав ребенка. Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы-наседки доверят своего кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один день доктор, наблюдающий за состоянием здоровья пациента, и сам ребенок.
В этот день проводятся семинары, конференции, на которых обсуждаются вопросы развития ребенка и проблемы педиатрии. И, конечно, воздаются должные почести тем, в чьих руках находится здоровье маленьких пациентов.
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Лечить деток — это подвиг
И призвание души.
Любят вас и ценят очень
Взрослые и малыши.
В день профессии желаю
Вам успехов и побед.
Никогда не знали бед.
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Поздравляю, детский доктор,
В праздник профессиональный.
Педиатр вы — прекрасный:
Добрый, чуткий, уникальный.
Я желаю вам здоровья,
Знаниями и любовью
Хворь любую победить.
Счастья вам, добра и мира.
Вы несете жизни свет.
Вам желаю вдохновения,
Долгих и красивых лет.
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Есть такая профессия — детей лечить. В любую погоду вы спешите на вызов, если малыш заболел. Любому капризуле без труда поставите градусник. Для каждой взволнованной мамы найдете нужное слово. Врачи-педиатры — настоящие феи в белых халатах! В ваш профессиональный праздник хочется пожелать неиссякаемого запаса душевных сил и побольше счастливых здоровых детей вокруг в награду за ваш труд.
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Нет профессии важней,
Чем лечить больных детей.
Он и врач, и педагог,
Для родителей он — бог!
С праздником вас поздравляем
И здоровья вам желаем.
Светит вам везде, всегда!
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Детский врач не просто доктор,
Он актёр и добрый друг.
Без добра с детьми не просто
И без чутких тёплых рук.
Пусть вернётся Вам с процентом
Пусть салют из комплиментов
Вас преследует всегда.
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Лечить детей — твое призвание,
Так важен твой огромный труд!
Пускай легко твои познания
Здоровье деткам всем вернут!
Желаю правильных решений
И благодарных пациентов,
А также новых достижений
И сотни радостных моментов!
***
Педиатры всем нужны,
Педиатры так важны,
Если б не было на свете,
Педиатр деток лечит,
Помогает им во всем,
И укольчик может сделать,
И вопрос решить со сном.
И от сыпи вмиг избавит,
Маме дельный даст совет,
Педиатр все уж знает,
И сегодня, без сомнений,
Поздравлять должны друзья,
Тех, кто деток наших лечит,
Мчит на помощь к нам всегда!
От души желаем счастья,
Вам, товарищи врачи,
А еще вам и богатства,
***
С Днем педиатра поздравляю,
Любимый доктор, нынче вас,
Желаю сил вам и терпения,
Чтоб огонек в душе не гас.
Здоровья вам и понимания,
Любви к работе непростой.
Лечите с нежностью, душой.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За силу духа, доброту,
Дарите силы и здоровье,
Несите свет и теплоту.
***
С Днем педиатра, добрый доктор.
Желаю силы и терпения
Вам в веренице сложных дел.
Спасибо вам, поклон вам низкий
За ваши знания, доброту,
Я славлю руки золотые,
Большого сердца теплоту.
Желаю сил вам и здоровья,
Дарите деткам исцеление,
И берегите свои нервы.
***
Детские спасатели,
Добрые врачи,
Наши педиатры,
Наши огоньки.
Поздравляем с праздником,
Низкий вам поклон,
К каждому ребёнку
Ищете подход.
Счастья вам огромного,
Радости, тепла,
Будет пусть здорова
В мире детвора!
***
Самый добрый доктор детский,
Мы желаем вам тепла,
Чтоб удача по соседству,
Обязательно, жила!
Словно палочкой волшебной,
Чтоб детей могли целить
И улыбки, непременно,
Источник: pozdravok.ru