Замечательные поздравления в День педиатра 20 ноября 2020 года

Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы-наседки доверят своего кроху? Конечно, врач-педиатр.

Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днем ребенка

20 ноября 2020 года - День педиатра.

Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днем ребенка. Такую рекомендацию еще в 1954 году дала ООН. И хотя дату Генеральная Ассамблея предложила выбрать каждому государству самостоятельно, Россия, как и еще 129 стран, членов ООН, празднуют День педиатра именно 20 ноября.

А все потому, что в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя — Конвенция прав ребенка. Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы-наседки доверят своего кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один день доктор, наблюдающий за состоянием здоровья пациента, и сам ребенок.

В этот день проводятся семинары, конференции, на которых обсуждаются вопросы развития ребенка и проблемы педиатрии. И, конечно, воздаются должные почести тем, в чьих руках находится здоровье маленьких пациентов.

***

Лечить деток — это подвиг

И призвание души.

Любят вас и ценят очень

Взрослые и малыши.

В день профессии желаю

Вам успехов и побед.



Чтобы сами не болели,Никогда не знали бед.

***

Поздравляю, детский доктор,

В праздник профессиональный.

Педиатр вы — прекрасный:

Добрый, чуткий, уникальный.

Я желаю вам здоровья,



Деток маленьких лечить,Знаниями и любовьюХворь любую победить.

Счастья вам, добра и мира.

Вы несете жизни свет.

Вам желаю вдохновения,

Долгих и красивых лет.

***

Есть такая профессия — детей лечить. В любую погоду вы спешите на вызов, если малыш заболел. Любому капризуле без труда поставите градусник. Для каждой взволнованной мамы найдете нужное слово. Врачи-педиатры — настоящие феи в белых халатах! В ваш профессиональный праздник хочется пожелать неиссякаемого запаса душевных сил и побольше счастливых здоровых детей вокруг в награду за ваш труд.

***

Нет профессии важней,

Чем лечить больных детей.

Он и врач, и педагог,

Для родителей он — бог!

С праздником вас поздравляем

И здоровья вам желаем.



Пусть счастливая звездаСветит вам везде, всегда!

***

Детский врач не просто доктор,

Он актёр и добрый друг.

Без добра с детьми не просто

И без чутких тёплых рук.

Пусть вернётся Вам с процентом



Свет улыбок, доброта.Пусть салют из комплиментовВас преследует всегда.

***

Лечить детей — твое призвание,

Так важен твой огромный труд!

Пускай легко твои познания

Здоровье деткам всем вернут!

Желаю правильных решений

И благодарных пациентов,

А также новых достижений

И сотни радостных моментов!

***

Педиатры всем нужны,

Педиатры так важны,

Если б не было на свете,



То, болели б малыши!

Педиатр деток лечит,

Помогает им во всем,

И укольчик может сделать,

И вопрос решить со сном.

И от сыпи вмиг избавит,

Маме дельный даст совет,

Педиатр все уж знает,



И его мудрее нет!

И сегодня, без сомнений,

Поздравлять должны друзья,

Тех, кто деток наших лечит,

Мчит на помощь к нам всегда!

От души желаем счастья,

Вам, товарищи врачи,

А еще вам и богатства,



Чтоб сбывались все мечты!

***

С Днем педиатра поздравляю,

Любимый доктор, нынче вас,

Желаю сил вам и терпения,

Чтоб огонек в душе не гас.

Здоровья вам и понимания,

Любви к работе непростой.



Задорных, бойких пациентовЛечите с нежностью, душой.

Спасибо вам за труд нелегкий,

За силу духа, доброту,

Дарите силы и здоровье,

Несите свет и теплоту.

***

С Днем педиатра, добрый доктор.



Вы лекарь детских душ и тел,Желаю силы и терпенияВам в веренице сложных дел.

Спасибо вам, поклон вам низкий

За ваши знания, доброту,

Я славлю руки золотые,

Большого сердца теплоту.

Желаю сил вам и здоровья,



Терпения, радости и верыДарите деткам исцеление,И берегите свои нервы.

***

Детские спасатели,

Добрые врачи,

Наши педиатры,

Наши огоньки.

Поздравляем с праздником,

Низкий вам поклон,

К каждому ребёнку

Ищете подход.

Счастья вам огромного,

Радости, тепла,

Будет пусть здорова

В мире детвора!

***

Самый добрый доктор детский,

Мы желаем вам тепла,

Чтоб удача по соседству,

Обязательно, жила!

Словно палочкой волшебной,

Чтоб детей могли целить

И улыбки, непременно,



Ежедневно им дарить!

Источник: pozdravok.ru