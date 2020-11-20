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COVID-19 «съел» все сбережения: Сидит на карантине 40 дней и считает последние копейки Лидия Григорьева из Бердска

11:15 20.11.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Бердчанка заперта в квартире вместе с 8-летним сыном. Не известно, когда у нее возьмут тест, и когда она выйдет на работу. Лидия подсчитала, сколько денег ушло на лечение.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Из-за проволочек со взятием мазка на COVID-19 заперта 40 дней в стенах квартиры 47-летняя Лидия Григорьева их Бердска. Вместе с 8-летним сыном. Сбережения, которые, слава Богу, были, уже подходят к концу. Как жить дальше, если не выпишут с больничного, Лидия Михайловна не знает. Возможно, придется распечатывать кредитку и жить в долг, предполагает она.

Лидия Михайловна с утра 18 ноября ждала специалиста из ковидной бригады. У нее должны были взять анализы. Так и не дождалась.

-Дозвонилась в больницу, меня спрашивают, звонила ли я вчера. Отвечаю, что нет. Спрашивает, звонили ли мне сегодня. Отвечаю, что нет. Говорит, что тогда не знает: врач уехал и приедет ли — не известно. Мол, сидите, ждите. А я сижу и жду 40 дней. У меня нервы не выдерживают. Мне отвечают: если к вам врач сегодня не приедет, то вы придете к нам завтра и сами сдадите тест. И еще один нюанс мне был непонятен: сказала, что все равно мазки будут забирать завтра. Я так понимаю: они их неделю собирают, а потом только везут. Вот почему у нас все это так долго делается. Мне нужно на работу выходить, ребенка в школу отправлять. Больше беспокоюсь, конечно, за школу. У меня тест второй был положительный, и совесть не позволяет отправить ребенка в школу. Я ведь могу всех подставить. Мало ли какая ситуация. Поэтому я жду хороший мазок, чтобы с чистой совестью отправить ребенка в школу, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 19 ноября Лидия Григорьева.

Бердчанка возмущена, что 40 дней сидит дома, а медработники ей продолжают говорить: сидите дома. А у нее на руках даже нет больничного. И где она его возьмет, и с какого числа его откроют, Лидии Михайловне неведомо.

-Зарплата мне не идет, потому что я на больничном. Больничный не закрыт. Только когда я его получу, то отдам работодателю. Затем больничный отправят в ФСС. Лишь потом, слава Богу, если в течение 10 дней, мне его оплатят. Сбережения уже на исходе. Мы сидим и покупаем еду, за квартиру нужно заплатить. Мне уже оборвали весь телефон - вы должны за свет. Говорю: я на больничном сижу, можете подождать. А там же без разницы — робот звонит. Трудновато, хочу сказать. Хорошо, что у меня были небольшие накопления. А если жить от зарплаты до зарплаты, то все, где деньги брать? Сидите дома — над людьми просто издеваются. Хорошо, когда есть опора, а мы вдвоем с ребенком, и помочь нам некому.

Лидия Михайловна подсчитала, сколько у нее ушло денег на лекарства и на обследование. Получилось более 12 000 рублей.

-Деньги на исходе. И пока единственный выход - воспользоваться кредитной карточкой Сбербанка. А где я возьму деньги? С неба они мне не упадут. А если не было бы сбережений, даже страшно представить. Это было бы не на что таблетки купить. Заболеешь, упадешь и лечиться нечем.

Напомним, Лидия думала, что у нее простуда, и отправилась на прием в частную клинику, где ей выписали больничный. Ей становилось хуже - поднялась температура, и в клинике ее уже не приняли, дали совет вызвать врача на дом. Так как у бердчанки 8-летний сын, она опасалась за его здоровье и поэтому сделала платный анализ на ковид. Он оказался положительным.

Она начала звонить в больницу. Уже тогда возникла небольшая паника. Ее данные записали, сказали, что вызовут ковидную бригаду, ждите. Про ребенка то же самое: записали, передаем. Во вторник никто не пришел. И в последующие три дня тоже. Появление врача в субботу, 15 октября, бердчанка восприняла как приход Бога.

-Доктор пришел, таблетки прописал. Когда она открыла дверь, была в костюме и очках. Честно, было такое ощущение, что Бог ко мне пришел. Она вошла спокойно, без всяких нервов. Ирина ее зовут. Спасибо ей. Посмотрела, послушала, выписала лекарства. Ничего сверхъестественного не сказала. А у меня все встало на свои места. Паника прошла, есть начала.

40 дней COVID-19 карантин кончились деньги коронавирус Лидия Григорьева
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От редакции

Вы долго ждали тест на ковид?

АНОНИМ, 20 ноября 2020 11:22
очередная безлаберность Дробинской.по приказу в течении 48 часов должны

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